El llanto en pleno partido que reveló el calvario de Lucas Paquetá

Lucas Paquetá, futbolista brasileño del West Ham United y de la selección nacional, enfrenta momentos críticos en medio de una investigación por parte de la Federación Inglesa de Fútbol (FA). La acusación señala que el mediocampista habría forzado tarjetas amarillas de manera intencionada entre 2022 y 2023 para beneficiar económicamente a ciertos apostadores. De comprobarse su culpabilidad, podría enfrentar una suspensión de por vida, afectando su carrera a nivel nacional e internacional.

El impacto de esta situación quedó en evidencia recientemente cuando, en el partido del West Ham contra el Tottenham por la Premier League, el jugador rompió en llanto tras recibir una tarjeta amarilla. Minutos después, su entrenador, Graham Potter, decidió sustituirlo ante la evidente carga emocional que le impedía continuar. “Es simplemente un jugador que está haciendo lo mejor que puede y quiere que la situación mejore, y probablemente se sintió un poco frustrado con la acción. Lo que vimos fue la reacción de un ser humano. No es perfecto, pero adoro a Lucas”, declaró el técnico al finalizar el partido.

En este contexto, María Eduarda Fournier, esposa de Paquetá desde 2018 y madre de sus dos hijos, utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo y abordar la situación. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Fournier defendió a su pareja, resaltando la fortaleza del jugador en medio de lo que definió como una “pesadilla” que ya lleva dos años.

“Nunca he dicho nada aquí, y quizá no debería haberlo hecho. Mi esposo tiene una postura y una fuerza que admiro y que me impresiona”, comenzó el comunicado de la esposa del futbolista. Continuó detallando el impacto personal que ha tenido este proceso judicial, al tiempo que enfatizó en la integridad de Paquetá: “Siempre ha tenido en la cabeza que solo se defendería en el momento y lugar adecuados. No hay nada en su contra, ¿no te has dado cuenta?”.

Asimismo, Fournier lanzó críticas hacia las opiniones públicas y mediáticas que han circulado alrededor del caso. “La gente es mala e injusta y no sabe nada”, sentenció, antes de concluir su mensaje con declaraciones que reflejaron su fe y esperanza frente a la circunstancia: “Dios lo sabe todo, y solo él sabe por qué estamos pasando por esto. Y solo gracias a él estamos bien y vivimos felices como familia. Solo deseo que la gente lo respete”.

LA INVESTIGACION

La polémica comenzó cuando la FA identificó posibles irregularidades en cuatro partidos concretos de la Premier League en los que se acusa que Paquetá habría sido amonestado deliberadamente. Según el organismo, el futbolista “intentó influenciar el progreso, conducta o cualquier otro aspecto de esos partidos para afectar los mercados de apuestas”. Además, la Federación añadió que Paquetá no proporcionó ciertos documentos requeridos durante la investigación.

De acuerdo con medios británicos, la audiencia para tratar el caso será una de las más largas en la historia de la FA. Partidos disputados frente al Leicester City (noviembre de 2022), Aston Villa (marzo de 2023), Leeds United (mayo de 2023) y Bournemouth (agosto de 2023) están bajo revisión. La acusación también apunta a que familiares del jugador, como su hermano Matheus y su tío Bruno Tolentino, podrían estar involucrados en la operación. Si se confirman las irregularidades, podrían enfrentar hasta seis años de prisión.

Según reportaron medios brasileños, las investigaciones han revelado detalles que involucran a personas cercanas al jugador, incluyendo a Tolentino, y a su hermano, Matheus Paquetá.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió el 12 de marzo de 2023, durante un partido entre el West Ham y el Aston Villa. En esa ocasión, Lucas Paquetá recibió una tarjeta amarilla que, según las pruebas obtenidas, habría sido planeada como un “regalo de cumpleaños” para su hermano Matheus.

La conexión entre este hecho y las apuestas deportivas se vuelve más evidente al considerar el papel de Tolentino, quien, según las investigaciones, habría sido el encargado de gestionar los pagos relacionados con estas actividades ilícitas.

Además, se menciona a un intermediario, identificado como Marlon, quien supuestamente se encargaba de captar a jugadores para participar en las trampas. Este entramado ha puesto en el centro de la polémica no solo al futbolista, sino también a su entorno familiar.

Según publicó Daily Mail, Paqueta se preparó mentalmente para su juicio, que comenzó el 17 de marzo de este año. Sin embargo, la magnitud de las pruebas que se estaban evaluando hizo que no se pudiera concluir al final del plazo asignado de tres semanas, y la audiencia quedó en suspenso. “No se ha tenido en cuenta en absoluto el estrés psicológico que sufren él y su familia”, indicaron fuentes del West Ham al medio británico.

El caso de Paquetá no es el único incidente relacionado con apuestas que ha salido a la luz recientemente en el entorno futbolístico. Otros jugadores, como Sandro Tonali (Newcastle) y Nicoló Fagioli (Juventus), también han recibido sanciones de la federación por casos similares.