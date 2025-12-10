El Municipio celebró el Día del Trabajo Social reconociendo la labor cotidiana

La Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, agasajó a más de 40 trabajadoras sociales que forman parte de los equipos técnicos de la cartera, destacando el compromiso, la dedicación y el rol esencial que cumplen acompañando a las familias e interviniendo en distintas situaciones que se presentan a diario en la comunidad.

Este miércoles por la mañana, en instalaciones del CIP (Centro de Información Pública), el Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, agasajó a las más de 40 trabajadoras sociales que forman parte del área. Se agradeció especialmente su dedicación, su compromiso ético y su presencia cotidiana en cada espacio municipal, donde acompañan trayectorias, sostienen vínculos y habilitan posibilidades para quienes más lo necesitan.

Cada 10 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Trabajo Social, fecha instituida por la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social en 2012, en coincidencia con el Día Universal de los Derechos Humanos. Esta conmemoración subraya el profundo vínculo entre la práctica profesional del Trabajo Social y la defensa integral de los derechos humanos.

Desde una mirada situada y con fuerte anclaje territorial, las trabajadoras sociales impulsan procesos de acompañamiento, acceso a prestaciones, fortalecimiento comunitario y cuidado integral. Su capacidad de escucha, su compromiso con el bien común y su presencia en el territorio, son pilares fundamentales para el desarrollo de políticas públicas inclusivas y sensibles a las realidades locales.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, indicó que “la jornada está centrada en el encuentro y reconocimiento de las trabajadoras sociales, honrando la enorme tarea que tienen en el día a día, promoviendo un espacio de agasajo, diálogo y compartir”.

“Desde nuestra área, mediante nuestras trabajadoras sociales venimos realizando el acompañamiento a familias e instituciones en situación de vulnerabilidad, a través de nuestras más de 15 direcciones. El objetivo es seguir generando estos espacios de encuentro, de escucha y visibilización, buscando la articulación para trabajar en conjunto y llegar al mejor resultado”, señaló.

La subsecretaria Julieta Miranda destacó que “desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, queremos poner en valor la teoría cotidiana de las profesionales en Trabajo Social, cuya labor sostiene intervenciones fundamentales en el territorio, acompaña a familias y comunidades y construye respuestas colectivas en contextos muchas veces complejos”.

“La elección de que la fecha del Día del Trabajo Social coincida con el Día Internacional de los Derechos Humanos no es casual, porque reconoce que la práctica profesional del Trabajo Social, está profundamente anclada en la defensa, promoción y garantía de los derechos de las personas y de las comunidades”, explicó.