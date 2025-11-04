El Municipio celebró los 20 años de la Dirección General de Discapacidad

En el acto se destacó su trayectoria en la construcción de políticas públicas inclusivas y el compromiso por una ciudad más accesible.

En el marco del 20° aniversario de la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, la secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia llevó adelante este martes en el Centro Cultural una jornada conmemorativa con el fin de reconocer la trayectoria y las proyecciones del área que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Del acto participaron el viceintendente, Maximiliano Sampaoli; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la subsecretaria, Julieta Miranda, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Magdalena Cativa; el secretario de Salud, Jorge Espíndola, la subsecretaria, Gabriela Moreno; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; la presidenta del Consejo de Discapacidad, Silvana Casas; personal de la Dirección General de Discapacidad y público en general.

En este contexto, Rivas indicó que “este logro sin lugar a dudas se debe al acompañamiento de las familias y a la fusión de un Estado presente que tiene el pleno convencimiento de las políticas públicas que lleva adelante. Agradezco a quienes llevaron adelante y tuvieron la enorme tarea de estar a cargo a lo largo de los años”.

El funcionario acotó que “es muy importante seguir potenciando los derechos de las personas con discapacidad; estamos agradecidos con nuestros usuarios. Realmente cada abrazo, cada mirada, sonrisa y reconocimiento, es para nosotros muy grato porque tenemos la enorme tarea como funcionarios de seguir llevando adelante soluciones”.

Finalmente, expresó que “seguiremos construyendo el Comodoro que soñamos, que queremos todos y que se hace de manera conjunta. Si trabajamos juntos, vamos a llegar a esa ciudad donde realmente todas las personas cuenten y todas las voces sean oídas”.

IGUALDAD DE CONDICIONES Y DE OPORTUNIDADES

Por su parte, la directora general de Discapacidad Municipal puso en valor el área al expresar que “durante estos años, cada intervención, cada encuentro, cada proyecto, ha tenido como eje la convicción de que todas las personas tienen derecho a vivir en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades. Celebramos este aniversario honrando el trabajo de quienes cada día sostienen esta tarea con responsabilidad, compromiso y una mirada profundamente humana”, destacó.

“La Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad defiende desde hace dos décadas los derechos humanos y la dignidad de las personas. Entendemos que promover derechos implica acompañar procesos, fortalecer autonomías y abrir caminos hacia una participación plena y activa en la vida comunitaria”, expresó Bordón.

Asimismo, sostuvo que “hablar hoy de políticas públicas en discapacidad, es hablar de sostener conquistas en tiempos de incertidumbre. Es reafirmar que la discapacidad no es una cuestión sectorial, sino una cuestión de derechos humanos, justicia social y democracia. A 20 años de camino, reafirmamos el compromiso de seguir construyendo una sociedad más inclusiva, accesible y justa, donde cada persona pueda ejercer plenamente sus derechos”.

La jornada tuvo como objetivo poner en valor el recorrido de la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, su rol como política pública y la importancia de seguir construyendo una ciudad más accesible e inclusiva.

A través de un video, se recuperaron las voces de quienes han formado parte del camino institucional: profesionales, familias y personas con discapacidad que participaron y crecieron junto a la Dirección.

RECONOCIMIENTOS

En el marco de los 20 años promoviendo derechos, la Municipalidad hizo un especial reconocimiento a los ex directores Raúl Aguirre y Victoria Juárez; y a la ex subsecretaria Celia Gandini por su compromiso y aporte en la construcción de políticas públicas inclusivas y por haber sembrado con su labor las bases de una gestión que continúa promoviendo derechos y fortaleciendo la inclusión en nuestra comunidad.

También se reconoció a Cecilia Montoya y a Maximiliano Humeres, personal histórico de la Dirección por el amplio recorrido, agradeciendo su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, aportando desde su labor diaria al acompañamiento de las personas y familias, y al fortalecimiento de una gestión basada en la inclusión, la empatía y la promoción de derechos.

Además, se agradeció al Consejo Municipal de Discapacidad por su compromiso, participación activa y aporte constante en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, fortaleciendo el trabajo conjunto y articulado.

Para finalizar, el municipio entregó una placa conmemorativa a la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad.