El municipio empezó a abrir calles en la zona de Km. 18

Las tareas beneficiarán a más de 30 familias. Además, permitirá la conexión con el sector de Km. 17 y el barrio René Favaloro.

Este martes por la mañana, el personal de la Subsecretaría de Vialidad Urbana, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Municipio, comenzó con un trabajo de aperturas de calles en la zona de Km. 18, en la zona norte de la ciudad. Dicha intervención, implicó un amplio desmonte y el posterior relleno con ripio de un sector bajo para garantizar la trazabilidad.

Los trabajos viales se centraron en las calles Madreselva y Rosa Mosqueta, que conducen a la zona de Km. 11 y que además permitirán la conexión con Km. 17 y el barrio René Favaloro. En relación al inicio de las tareas, el subsecretario Walter Navarro indicó que “estamos concretando un pedido que le hizo la vecinalista al señor intendente, y estará terminado durante esta semana”.

Asimismo, el funcionario detalló que “son alrededor de 400 metros cúbicos de material en el que se hizo un movimiento de suelo con excavadora, camiones y motoniveladora. El material que estamos utilizando –subrayó- es de la cantera municipal, y sirvió para compensar el bajo que había en el sector que se hizo la apertura de calzadas”.

Por su parte, la vecinalista de Km. 18, Raquel Smith, puso en valor los trabajos llevados adelante en el sector al expresar que “la apertura de calles es muy importante para la zona por el tema de las usurpaciones y para el acceso de las ambulancias, bomberos y otras emergencias”, al tiempo que destacó que “estos trabajos beneficiarán a más de 30 vecinos. Son tareas que estábamos esperando y que con esta gestión pudimos lograr”.