El municipio entregó aporte al Perito para reparar calefacción

Además del intendente Juan Pablo Luque, estuvieron presentes el viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; funcionarios municipales; personal docente y no docente de la escuela; alumnos y público en general.

El intendente recordó su tránsito como alumno del establecimiento y acotó que “mis padres vinieron a esta escuela también, donde cursé la secundaria, conocí a mis actuales amigos y viví los mejores momentos de mi vida, en un lugar maravilloso de nuestra ciudad”.

“A medida que pasó el tiempo, vimos cómo las cosas empezaron a decaer en vez de mejorar. Nos da tristeza la situación educativa actual. Como Municipio, tenemos el compromiso de hacer lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde también, por la obligación de accionar ante muchas situaciones que en los papeles no deberíamos hacerlo, pero sentimos que la ciudad no puede continuar con problemáticas edilicias entre otras cuestiones fundamentales”, reconoció.

Sin embargo, advirtió que “no vamos a mejorar la educación con reformas edilicias, sino con la posibilidad de tener a todo el personal dictando clases todos los días en un colegio, ya que pretendemos que esos alumnos y alumnas sean quienes manejen el futuro de esta provincia”.

LOS VALORES DEL PERITO

Por otro lado, Luque destacó los valores que predominan en dicha institución educativa y agregó que “hoy me toca tener una responsabilidad hermosa de tomar decisiones para mejorar mi ciudad y los valores que tuve fueron formados en mi casa, pero los fortalecí en este colegio. Aquí aprendí a querer a mi ciudad y siento un doble compromiso con la educación y especialmente con esta escuela”.

“Desde la Municipalidad no hace falta decir lo que venimos haciendo; cómo ayudamos a muchas escuelas porque entendimos que teníamos el desafío de aportarle a la educación cuestiones que superan las palabras. Nos animamos a hacer algo revolucionario que es crear la primera Escuela Municipal de la historia”.

Acotó que “bajo ningún punto de vista vamos a poder mejorar la realidad de nuestra ciudad si no volvemos a darle la importancia que se le daba hace muchos años atrás a la educación, pero con la modernidad y los medios que necesitan los chicos para tener herramientas el día de mañana. Ese es otro de los desafíos para quienes creemos que la política es una herramienta real de transformación, mostrando lo que queremos planificar”.

En cuanto al valor sentimental con el colegio Perito Moreno, expuso que “hoy asistí a este acto porque lo aprecio mucho, tengo un fuerte compromiso y sabemos los problemas de la institución educativa, la cual se debe modernizar y debemos ayudarla. La institución nos interpela a ponerla en condiciones como se merece un edificio histórico de la ciudad, de donde han salido muchos comodorenses que aportan a que esta sea la ciudad que nos merecemos”.