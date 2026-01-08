El Municipio refuerza la prevención con una nueva edición de Verano con Salud

El programa invita a las familias a ser protagonistas de una experiencia participativa que, a través del juego y las actividades recreativas, acerca información, cuidados y acciones concretas de promoción y prevención de la salud durante la temporada estival.

La propuesta contará con el acompañamiento de distintas instituciones y dará inicio el sábado 10 de enero, en la Costanera local, a partir de las 14:30 horas.

Dando continuidad a las políticas públicas sanitarias en territorio que impulsa la gestión municipal de Othar Macharashvili, la Secretaría de Salud llevará adelante durante el mes de enero una nueva edición de Verano con Salud; una estrategia que prioriza la prevención y el autocuidado para anticiparse a los riesgos en los días de altas temperaturas y fortalece la construcción de una salud más cercana, accesible y comunitaria, pensada para y con los vecinos.

La iniciativa se realizará durante los sábados 10, 17 y 31 de enero en la Costanera local, de 14:30 a 18:30 horas, a través de una modalidad recreativa para abordar temáticas centrales como la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), los cuidados de la piel frente a la exposición solar, hábitos de nutrición e hidratación, actividad física, salud emocional, vacunación para completar los esquemas del Calendario Nacional, controles y prácticas de enfermería, entre otros ejes fundamentales.

“La salud se construye para y con los vecinos”

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, expresó que “tenemos grandes expectativas para este año porque este tipo de acciones nos permiten estar más cerca de los vecinos, en los lugares que frecuentan durante los días de calor, brindando no solo información sino servicios concretos de promoción y prevención”.

“Este año –destacó-, el programa incorpora como eje a la vacunación, una de las principales líneas de trabajo de la Secretaría, entendiendo que prevenir también implica sostener y reforzar los esquemas del Calendario Nacional, incluso y especialmente durante el verano, antes del ingreso escolar”, subrayó.

Seguidamente, el funcionario consideró que “salir al territorio, dialogar con las familias, responder consultas y poner a disposición a nuestro equipo de trabajo, es una decisión política que refuerza el valor del autocuidado y la prevención, como pilares de la salud”, y agregó que “por eso, el lema que nos acompañará este año es claro: las vacunas no descansan”.

Verano con Salud (2)

Trabajo conjunto

Por otra parte, Espíndola remarcó que “el programa también busca fortalecer el trabajo interinstitucional que venimos realizando desde el inicio de esta gestión, articulando acciones con otras áreas municipales e instituciones de la ciudad, porque entendemos que la salud se construye entre todos”.

“Trabajar de manera conjunta, nos permite llegar de mejor manera a la comunidad, sumar miradas y construir una salud más cercana y accesible, pensada para y con los vecinos, donde cada actor aporta desde su lugar”, opinó.

Cabe destacar que, la iniciativa se desarrollará de forma conjunta con la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad a través de la Dirección General de Protección Integral de Derechos, Dirección de Diversidad LGBTIQ+ y Nuevas Mayorías y Dirección General de Políticas de Género con Abordaje Territorial. La Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, a través de la Dirección General de Protección Integral de Derechos, Dirección General de Casos de Derechos Económicos y Sociales; y la Dirección de Juventud.

Asimismo, participará el Hospital Regional a través del Departamento de Enfermería, Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno y Área Externa, la Cruz Roja filial Comodoro Rivadavia; la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la organización “Ayuda a un Callejero”, la Mesa Intersectorial para el Abordaje de la Temática del Suicidio de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly; los Centros Integrales de Tratamiento de las Problemáticas de Consumo (CIT) Zona Norte y Zona Sur; Policía Comunitaria, y “Primeros Socorros Capacitaciones”.