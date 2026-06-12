Autoridades de la Agencia Comodoro Conocimiento y de la casa de altos estudios mantuvieron una reunión de trabajo para avanzar en la organización de la muestra educativa más importante de la Patagonia, que se realizará el 3 y 4 de septiembre y consolidar nuevas iniciativas vinculadas a educación, innovación y transformación digital.

El Municipio y la UNPSJB fortalecen la alianza para EduCO 2026 y la Inteligencia Artificial

Del encuentro participaron el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate; el Rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas, la secretaria académica de la Universidad, Daniela Tomelin, el Gerente Ejecutivo de la Agencia Domingo Squillace y la responsable del área Capacidades y Habilidades para el Trabajo en el Siglo XXI de la Agencia, Cecilia Trigo.

La reunión tuvo como eje principal la participación de la Universidad en EduCO 2026, la muestra educativa más importante de la Patagonia, que se realizará los días 3 y 4 de septiembre en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia bajo el lema “Acá aprendemos y construimos ciudad”.

El presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó que este evento se consolidó como un espacio estratégico para generar oportunidades y construir desde el conocimiento el futuro de la ciudad y la región, enfatizando que “cada año inician alrededor de 2000 niños y niñas en la educación primaria en Comodoro Rivadavia, es necesario preguntarse qué debemos hacer para que dentro de diez años puedan tener oportunidades de elegir sobre sus opciones de futuro, para eso también es EduCO”.

“Como siempre insiste el intendente Othar Macharashvili, nuestra universidad es un socio estratégico para el desarrollo de la ciudad y la provincia. EduCO representa esa visión que compartimos: un espacio donde la educación, la innovación, la tecnología y la comunidad se encuentran para mejorar el presente y construir oportunidades para las nuevas generaciones”, remarcó.

Por su parte, el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas, valoró la continuidad del trabajo conjunto entre ambas instituciones: “Reafirmamos este vínculo que existe entre la Universidad y Comodoro Conocimiento, expresado en convenios, pasantías y múltiples actividades conjuntas. EduCO tiene un alcance muy considerable porque pone en el centro a la educación y al desarrollo de nuestra comunidad”.

Asimismo, señaló que la Universidad acompañará activamente la nueva edición de la muestra educativa y continuará trabajando junto a la Agencia en proyectos vinculados a formación profesional, capacitación y ampliación de oportunidades educativas.

Formación docente, nuevas tecnologías e inteligencia artificial

A su turno, la secretaria académica de la Universidad, Daniela Tomelin, explicó que durante la reunión también se abordaron temas vinculados a la formación docente y al impacto de las nuevas tecnologías en la educación.

“La inteligencia artificial ocupa hoy un lugar central en la agenda educativa. Estamos trabajando en cómo incorporar a la formación de estudiantes, docentes y profesionales para preparar a las personas frente a los desafíos del futuro”, señaló.

En la misma línea, Cecilia Trigo, de la Agencia destacó la importancia de desarrollar capacidades para el trabajo del siglo XXI y señaló que “necesitamos fortalecer habilidades vinculadas al pensamiento crítico, la creatividad, la adaptación al cambio y el uso responsable de las nuevas tecnologías. EduUCO es una gran oportunidad para acercar estos debates a toda la comunidad”.

Aval académico a la Diplomatura en Inteligencia Artificial y puesta en marcha de una Mesa de trabajo permanente en IA

Durante la reunión, también se destacó la reciente Declaración de Interés Institucional otorgada por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la Diplomatura en Gestión de Transformación Digital con orientación en Gobierno o Educación, basada en Inteligencia Artificial, que implementa la Agencia Comodoro Conocimiento.

La resolución acredita académicamente el programa de formación y su aporte al fortalecimiento de capacidades vinculadas a la transformación digital, la innovación, la educación y la toma de decisiones basadas en datos.

En tal sentido, Rubén Zárate invitó a las autoridades y académicos de la universidad a sumarse a la Mesa de Trabajo Permanente para la Adopción de la Inteligencia Artificial en Comodoro Rivadavia. “Constituye un paso más en la construcción de una agenda compartida entre la Universidad y la Agencia, orientada a generar conocimiento de vanguardia, impulsar la innovación y ampliar oportunidades para el desarrollo justo de Comodoro Rivadavia y la región”, concluyó.