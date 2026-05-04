El Nacional de Escalada coronó a sus campeones en Esquel

El certamen se realizó durante tres días y reunió a los mejores exponentes juveniles del país.

Con una destacada convocatoria y un nivel competitivo de jerarquía, Esquel fue escenario de una nueva edición del Campeonato Nacional de Escalada, ratificando su posicionamiento dentro del calendario deportivo argentino.

La competencia, desarrollada durante tres jornadas intensas, reunió a los mejores exponentes juveniles del país, quienes ofrecieron un espectáculo de gran calidad técnica y compromiso deportivo. En ese marco, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes junto al gerente Lucas De Godos, participó de la ceremonia de premiación con el titular del club organizador, Ricardo Bestene, y el subsecretario municipal de Deportes: Hernán Maciel, destacando el trabajo articulado que hizo posible un evento de esta magnitud.

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En la categoría U19, Anna Sgariglia y Mirko Defazio, representantes del Club Andino Lago Argentino (Santa Cruz), se consagraron campeones nacionales, logrando además la clasificación al próximo Campeonato Mundial a disputarse en Italia.

El podio femenino lo completaron Aimará Luz Baldasarre Tello (Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada) y Camila Manzoni (Club Náutico Azopardo, Santa Fe), mientras que entre los varones se destacaron Franco Eiroa (AEBA) y Emiliano Baigorria (GRAM), en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Por su parte, en la categoría U17, Martina Gosmaro Guzmán (AEBA) se alzó con el primer puesto, seguida por Helena Rico Galeano (Club Andino Esquel) y Almendra Castrillo (CSCH). En la rama masculina, el título quedó en manos de Tobias Lipshitz (CACH), acompañado en el podio por Valentín Carli (CNA) y Benicio Franco Bidan (CACH).

Desde la organización se valoró especialmente el alto nivel deportivo exhibido, así como el compromiso y la entrega de cada competidor, en un evento que no solo fortaleció el desarrollo de la disciplina, sino que también puso de manifiesto la capacidad de Esquel para albergar competencias nacionales de primer nivel, con infraestructura adecuada, logística eficiente y un fuerte acompañamiento institucional de parte de Chubut Deportes, Banco del Chubut, Lotería del Chubut, Municipalidad de Esquel y distintas firmas comerciales.