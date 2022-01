El olímpico Pablo Lombi dictará una clínica en Comodoro Rivadavia

La clínica "el arte del gol" llegará a Comodoro Rivadavia de la mano de Chenque RC y será dictada por Pablo Lombi, exjugador del seleccionado argentino -Los Leones- con quienes participó de dos Juegos Olímpicos y varios Juegos Panamericanos, además de haber sido el entrenador del seleccionado juvenil masculino -Los Coyotes- campeón mundial del 2005 en los Países Bajos y luego del seleccionado mayor.

El campus se llevará a cabo los días 26 y 27 de febrero en el complejo La Mata, ubicado en ruta 3 y 26, y la novedad generó muchas expectativas en el ambiente del hóckey. Está destinado a las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 19.

Los interesados en participar se pueden comunicar al celular 297-4616522 para obtener mayor información, o acercarse a la secretaría del club de lunes a viernes de 13:30 a 20.