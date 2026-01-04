El padre de Ariel Cardozo reclamó la detención de dos prófugos

A casi tres meses del crimen ocurrido en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia, Andrés Cardozo cuestionó el rumbo de la investigación y sostuvo que hubo más personas involucradas de las que figuran en la causa judicial.

A casi tres meses del asesinato de Ariel Nicolás Cardozo, ocurrido en la madrugada del domingo 5 de octubre en la estación de servicio Rodrigo, su padre, Andrés Cardozo, volvió a reclamar públicamente avances en la investigación y la detención de los sospechosos que continúan prófugos.

El pedido de justicia por el décimo homicidio de 2025 en Comodoro Rivadavia fue realizado a través de un descargo publicado en sus redes sociales, dirigido al juez Alejandro Soñis y a la fiscal general Verona Dagotto. En el mensaje, el familiar de la víctima expresó su malestar por la falta de novedades en la causa y planteó diferencias con la investigación oficial en torno a la cantidad de personas involucradas en el hecho.

Según manifestó, los responsables del homicidio “fueron cuatro y no tres”, en contraposición a los imputados que actualmente figuran en el expediente. En ese sentido, afirmó que en el vehículo de los agresores viajaba una mujer en el asiento del acompañante, a quien identificó como pareja de uno de los sospechosos, y sostuvo que su identidad ya sería conocida por las autoridades, aunque aún no fue imputada.

Actualmente, la causa cuenta con un detenido: Branco Durán, quien permanece con prisión preventiva desde la audiencia realizada el pasado 11 de octubre. No obstante, la familia de la víctima puso el foco en Tiago y Uriel Durán, quienes continúan burlando a la Justicia.

“Siguen en la calle como si nada”, expresó Cardozo, aunque se mostró confiado en que serán capturados y remarcó que no podrán permanecer ocultos indefinidamente.

Finalmente, el padre del joven asesinado solicitó que la Justicia de Comodoro Rivadavia continúe investigando el caso y atienda los reclamos de la familia. “Nadie se va de esta vida sin pagar lo que hizo”, concluyó en su mensaje.