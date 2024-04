El padre de Matías Benicelli rompió el silencio

Eduardo Benicelli aseguró que "mandar a un chico de 20 años a que no salga más de la cárcel no es justicia".

Luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara la sentencia a la pena máxima para los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa, el padre de Matías Benicelli, uno de los condenados, habló por primera vez y reclamó justicia para su hijo. "Él dijo que no lo mató y le creo", dijo.

“Yo quiero justicia, pero por mi hijo. Si tiene que pagar, que pague, pero por lo que hizo. La madre de Fernando dijo que paguen los que fueron. Sé que mi hijo no fue”, lanzó Eduardo Benicelli en una entrevista con Telenoche.

Matias fue uno de los cinco condenados a prisión perpetua por la coautoría del asesinato de Fernando, una pena que recibieron en febrero de 2023 y que fue confirmada el mes pasado por la Cámara de Casación Bonaerense. También Máximo Thomsen, Enzo Comelli y Luciano y Ciro Pertossi recibieron perpetua.

Qué dijo el padre de Matías Benicelli

"Me gustaría que se haga justicia. Todo el mundo pide justicia, pero esto que se hizo de mandar a un chico de 20 años a que no salga más de la cárcel, no es justicia", evaluó Benicelli sobre la situación de su hijo, que -como el resto de los condenados- está alojado en un pabellón aislado de la Alcaldía 3 de Melchor Romero.

Benicelli se quebró en distintos pasajes de la entrevista. El momento en donde no pudo continuar con la conversación fue cuando le consultaron si había podido hablar con su hijo sobre todo lo que había pasado aquella noche.

"No hablé de lo que pasó. No pude hablar, no se lo pregunté. Pero llorando me dijo 'papá, yo no lo maté'", expresó ya con la voz entrecortada. Luego de unos segundos sin poder hablar, continuó: "Esa fue toda mi charla. Es lo único que me contestó a través de la reja".

Luego el hombre mostró algunos videos que ubican a su hijo en la escena del crimen de Baez Sosa, pero alejado del joven asesinado: "Ahí se ve claramente que no participó. Miro y miro los videos y mi hijo no está pegando. Está lejos del chico fallecido", justificó y completó: "La justicia lo condenó, pero hay cosas que yo las veo y no es lo que hizo mi hijo".

Sobre cómo se entero lo que había pasado, el padre de Matías Benicelli dijo que fue a través de los medios de comunicación: "Me enteré al otro día a la mañana, vino la madre y me dijo que Matías no había llamado y que estaba preocupada. Después me dijo que hubo una pelea y un chico muerto. Lo primero que pensé fue que era él. En la tele decían que había un grupo de Zárate involucrado, entonces agarré el auto y me fui a Gesell. Así me enteré".

Para el final expresó enojo por el accionar del abogado: "Nosotros estábamos representados por alguien y era a quien seguíamos. Si yo veo la sentencia que tiene digo que no actuó bien. Me gustaría creer en la justicia de este país y el que le hizo algo a alguien que lo pague, pero no por lo que no hizo".

La consideración del nuevo letrado de Benicelli hijo, Carlos Attías, es que la labor de Tomei careció de eficacia debido a que ejerció la defensa de los ocho acusados y, por querer hacerlo a la totalidad del grupo, no representó sus intereses individuales y los de los demás. En ese sentido, planteó que su cliente fue privado de dar explicaciones que podrían haber atenuado su situación procesal.