El padre de Messi desmintió el acuerdo con un club árabe

Tras pedir disculpas al PSG y reincorporarse a los entrenamientos, Lionel Messi no tiene paz con los rumores sobre su futuro deportivo, ya que su contrato con el club francés finaliza el 30 de junio.

Este martes apareció la versión de que tenía "cerrado" un acuerdo "enorme" con Al Hilal de Arabia Saudita, dirigido por el también argentino Ramón Díaz.

La noticia, que días atrás había surgido del programa español "El Chiringuito", se hizo eco en Francia, donde afirman que el capitán de la selección argentina se irá a jugar a ese destino a cambio de 400 millones de euros anuales, una cifra superior a la que percibe el portugués Cristiano Ronaldo en su paso por el Al-Nassr del mismo país.

La posible llegada de Messi a Arabia despertó las críticas de algunas figuras futbolísticas como el ex delantero Marco Van Basten, quien expresó: "No lo entiendo. Ir para ganar mucho dinero que ya se ha ganado antes, eso me parecería miserable. Messi tiene que hacer las cosas que ama, tiene que ser su propio jefe".

En tanto, siguen también las versiones sobre el esfuerzo que prepara el Barcelona para repatriarlo una vez que el rosarino concluya su lazo con el Paris Saint Germain.

"No hay absolutamente nada"

A raíz de estos rumores, quien salió a responder de manera oficial fue Jorge Messi, el padre del futbolista y fue tajante.

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel temrine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión", señaló.

Y añadió: "Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada".

"Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones. No querrán que una verdad les arruine 'sus noticias'", finalizó el papá de la estrella.