El papá de Fernando Báez Sosa habló a cuatro años del crimen de su hijo

A cuatro años del crimen de Fernando Báez Sosa, su padre, Silvino, reiteró el pedido de una “justicia ejemplar” mientras esperan que la Cámara de Casación bonaerense resuelva las apelaciones al fallo que sentenció a los ocho rugbiers condenados por el homicidio.

Por el crimen de Fernando fueron sentenciados a prisión perpetua Maximiliano Thomsen (24), Ciro Pertossi (23), Enzo Comelli (23), Matías Benicelli (24) y Luciano Pertossi (22), como coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves". En tanto, Blas Cinalli (22), Ayrton Viollaz (24) y Lucas Pertossi (24) fueron "partícipes secundarios" del mismo delito y se les aplicó una pena de 15 años de cárcel.

“Necesitamos una Justicia ejemplar para Fernando y para que nosotros podamos tener tranquilidad”, pidió Silvino esta mañana en diálogo con la prensa desde la puerta de su casa.

Silvino expresó que no suelen estar al tanto de las últimas noticias para preservar tanto su salud como la de su esposa: “Esta situación se está poniendo larga. Pedí justicia y ya pasaron cuatro años de ese día fatídico, pero nosotros estamos siempre en el mismo día”, consideró y agregó: “Cuando aparece una noticia no tan buena, cuesta mucho levantarse de eso. Venimos un poco más tranquilos, con un poco más de paz, no voy a decir que estamos bien. Nuestra situación emocional a veces es muy complicada, tenemos nuestros días. Graciela está haciendo terapia y la veo mejor.

En ese sentido, el papá de Fernando se quejó sobre las posibilidades que tienen los rugbiers en la cárcel, las cuales se conocieron con detalle en estas semanas: “Tienen muchos privilegios. No debería ser así, pero hay cosas que se nos escapan de las manos”.

En el marco de lo legal, la familia de Fernando se encuentra a la espera del fallo de la Cámara de Casación bonaerense, la cual deberá resolver las apelaciones a las condenas que recibieron los rugbiers, las cuales no están firmes.

Tanto el abogado Fernando Burlando - representante de los padres de la víctima - como los fiscales que intervinieron en el juicio pidieron que prisión perpetua para los ocho rugbiers. Por el contrario, el defensor Hugo Tomei planteó la presunta violación al principio de congruencia de la sentencia dictada el último 6 de febrero, y pidió que se aplique la figura del "homicidio en riña" para los casos de Thomsen, Comelli, Benicelli, y los Pertossi, y la absolución para Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi.

A través de las redes sociales, el propio Burlando había expresado su preocupación ante la posible resolución de los jueces de Casación bonaerense. Silvino Báez Sosa consideró que al abogado le llegaron “rumores en los pasillos de Tribunales” respecto a que “a algunos les quieren bajar la condena porque son muy jóvenes para ‘comerse’ tantos años de cárcel”.

“Creo que una vez que uno cumple 18 años tiene que hacerse cargo de sus actos, se tienen que hacer responsables de hacer lo que hicieron, asesinaron a mi hijo”, expresó el papá de Fernando.

Al ser consultado sobre cómo se sentirían si los ocho rugbiers fueran condenados a prisión perpetua, Silvino expresó: “A nosotros no nos cambiaría la vida. Hace cuatro años nuestra vida cambió para siempre”.

Al reiterar su pedido de justicia, consideró que “esa condena ejemplar sería para la sociedad argentina, para la juventud”.

Por último, se refirió al crimen de Tomás Cuello, el joven que asesinaron en Santa Teresita hace unas semanas: "Pensamos que no iba a haber más Fernandos pero pasa cada día, es algo que a mí me duele mucho porque ver a otro chico pasar por la situación que pasó mi hijo, que no le pudieron salvar la vida, es durísimo”.

Silvino informó que este jueves desde las 20 se realizará una misa interreligiosa frente a la Facultad de Derecho de la UBA para recordar a Fernando Báez Sosa a cuatro años de su asesinato.