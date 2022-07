El papá de Tini le dio me gusta a un comentario contra Camila Homs

La separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs trajo varias complicaciones. Es que poco tiempo después, el futbolista blanqueó su romance con Tini Stoessel, algo que desató cientos de comentarios y teorías, que no gustaron para nada en la familia de la cantante, que cuida estrictamente su imagen.

En las últimas horas, se vio a Rodrigo De Paul dando una entrevista exclusiva a América Noticas, donde dio más detalles de la situación judicial que atraviesa junto a su ex pareja y trató de despejar cualquier tipo de dudas sobre la supuesta infidelidad con la cantante pop del momento.

Pero lejos de terminar todo ahí, los rumores de un posible enojo por parte de Alejandro Stoessel, papa de Tini, para con el jugador de fútbol, quedaron casi confirmados.

Es que Alejandro le dio "Me gusta" a un polémico comentario contra Camila Homs. "La verdad apoyamos a Rodrigo de Paul. La ex es una conflictiva. No puede creer que la dejara. Ahora se da cuenta que no es el ombligo del mundo. Espero que el padre de Tini le ponga una denuncia penal por calumnias e injurias, a ver cómo le va", decía el comentario al cual el productor le dio "like" en Twitter y que encendió las alertas.