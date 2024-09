El paro continúa en Santa Cruz por tiempo indeterminado

Lo dijo en el multitudinario acto que se realizó a mediodía de este miércoles en el micro centro de Caleta Olivia que, según cálculos de los organizadores, convoco a unos 20 mil trabajadores petroleros y de otros sectores laborales como de la minería y de la construcción de numerosas localidades.

Además, confirmó que el paro general que se iniciara el martes por la noche continuará por tiempo indeterminado, justificándolo en “el vaciamiento, la desinversión y el gran desastre que está haciendo YPF en Santa Cruz".

En otro pasaje de su exposición, el sindicalista expresó que “estos son momentos difíciles para nuestra actividad, pero acá estamos los trabajadores, unidos, peleando por el bien común. YPF hace muchos años que comenzó un programa de retiro de los yacimientos convencionales del país. Lo hizo en Mendoza, Chubut, Tierra del Fuego, y también se está yendo de Santa Cruz. Hace muchos años que no presenta un programa de inversión, que hable de perforación, de exploración y de producción”, puntualizó.

PETROS25.JPG

Incluso cuestiono al ex presidente de YPF, el santacruceño Pablo González (aunque no lo nombró expresamente), por tratar de justificar ahora por qué no ayudo a esta provincia desde su gestión, en el gobierno de Alberto Fernández.

“Mejor que se llame al silencio. Tuvo todas las oportunidades de dar un giro a nuestra provincia y el único giro que hizo fue a favor de Vaca Muerta porque a Santa Cruz no envió un solo peso. ¿Saben cuántos pozos no convencionales perforó YPF en Neuquén durante su gestión? Cientos. ¿Saben cuántos perforó en Santa Cruz? Ninguno”, aseguró.

“Por eso –añadió-, ya que tomaron la decisión de irse, queremos decirles que las puertas de Ramón Santos están abiertas. Que se vayan si quieren, pero que le devuelvan la dignidad al pueblo de Santa Cruz”, señaló quien precedió al gobernador Claudio Vidal a la hora de los discursos.