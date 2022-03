El Poder Judicial reclamó que Legislatura "cese con su intrusión"

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Alejandro Panizzi, dio este martes su informe anual a la Legislatura provincial, donde hizo un fuerte cuestionamiento a la falta de aprobación del Presupuesto 2022 para el Poder Judicial.

Sobre el final de su intervención, reclamó al Poder Legislativo que “cese su intrusión en el Poder Judicial y que cuando haya que caminar juntos los hagamos, pero mientras resguardemos la independencia de cada poder, la propia y la ajena”.

Finalmente, en diálogo con la prensa, Panizzi apuntó que “necesitamos el presupuesto. No aprobaron el Presupuesto y no nos dijeron por qué no lo hicieron; por eso resultaba la importancia del diálogo interpoderes”.

“Es esencial para la Democracia: si no hay diálogo es de peor calidad”, sentenció, recordando que “muchas veces nos han llamado para charlar del presupuesto y lo hacemos de buena gana”.

Por eso, “debo reclamar que se apruebe el presupuesto, es mi deber. Si hay dudas, que me llamen y lo explicó”.

También se refirió a la “intromisión” del Legislativo y puso como ejemplo cuando “esta Legislatura sancionó una Ley en la cual los salarios estuvieron congelados 6 meses”.

Fuente: Radio Cadena 3