El policía que perdió todo pide ayuda para empezar de nuevo

Alejandro Arce, efectivo de la Seccional Quinta que esta madrugada cumplía servicio de consigna cuando el llamado de una vecina lo alertó de que su casa se quemaba, pide ayuda en materiales para volver a empezar. Padre de cuatro niñas, perdió todo en cuestión de minutos. No descarta la posibilidad de que haya sido intencional.

Alejandro Arce, efectivo de la Seccional Quinta de Policía realizaba hoy a las 4:30 un servicio de consigna cuando el llamado de una vecina de la Fracción 15 lo alertó que su casa se estaba quemando. Inmediatamente se comunicó con sus compañeros para avisarles que era su vivienda la que se incendiaba y su pareja lo pasó a buscar para llevarlo de inmediato al lugar. En cuestión de minutos el incendio consumió todo lo que tenía.

Sus hijas y su mujer estaban en la casa de los padres de ella, por lo que al momento del siniestro no había nadie en la casa. Arce le aseguró a El Patagónico que a las 22 cuando salió de su casa, desenchufó todo y que había cortado el gas después de cocinar. Nunca había tenido problemas con la electricidad. No descarta ninguna posibilidad, pero tampoco descarta que el incendio haya sido intencional.

“Según mi vecina, pasó una camioneta tocando bocina, y había gente gritando, cuando vieron el incendio”, relató Arce. El policía quedó solo con lo puesto. En el incendio perdió todo, la ropa de sus cuatro hijas, las nenas que viven con él y las que viven con su expareja. El fuego consumió el televisor, la cama, el lavarropas, los muebles, los papeles importantes, todos sus recuerdos en una computadora vieja. No quedó nada, todo reducido a cenizas.

Dice que mucha gente lo ayudó desde la mañana con ropa para sus hijas y para ellos, pero necesita volver a empezar. Y por eso pide ayuda. Quiere volver a construir cuando este fin de semana se dedique a sacar los escombros de las cenizas y las chapas dobladas por el calor. “Quiero pegar ladrillo, necesito materiales para volver a construir, cal y arena, lo que sea, herramientas, para empezar”, afirmó el apesadumbrado policía.

En el incendio trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, sobre la vivienda del Código 526 de la Fracción 15. Pero nada pudieron hacer para salvar la precaria vivienda del efectivo.

“Al ser policía me espero cualquier cosa, trabajo en la jurisdicción y vivo en la jurisdicción, quiera o no nos tienen ubicados (los delincuentes) donde vivimos nosotros, no descarto esa posibilidad” confesó Arce.

Arce llegó desde Cholila en 2007 y hace 10 años que es efectivo policial en Comodoro Rivadavia. Los que quieran colaborar con el policía para que vuelva a empezar a construir su vivienda lo pueden hacer al 297-5414336.

“Es un efectivo de la Policía que no vamos a dejar solo”

El ministro de Seguridad, Federico Massoni en conferencia de prensa hoy al mediodía dijo que las pérdidas fueron totales, y que “la dinámica de cómo han sido los hechos todavía no lo tengo, obviamente se van a hacer las pericias necesarias, pero es un efectivo de la Policía que no vamos a dejar solo y que vamos a estar acompañando en este trágico accidente”.

“La vivienda era muy precaria, y tuvo pérdidas totales, uno no se puede imaginar perder absolutamente todo lo que tiene, y es una tragedia que nosotros como Ministerio encabezando a la Policía le debemos dar el acompañamiento total a este efectivo” dijo Massoni.