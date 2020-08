El presidente de Boca habló de "curar" a Villa si es culpable de violencia de género

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, brindó una entrevista este lunes y dejó polémicas declaraciones sobre el caso de violencia de género que enfrenta Sebastián Villa. Además, aseguró que el delantero no será separado del plantel hasta que la Justicia lo determine.

En diálogo con el programa Superfútbol, emitido por Tyc Sports, Ameal lanzó desafortunadas frases sobre la situación del jugador en la denuncia por violencia de género que tiene por parte de su ex pareja Daniela Cortés. El presidente confirmó que Villa seguirá estando a disposición del técnico para cuando lo necesite.

"Si Villa juega o no lo decide el técnico. Alrededor de él se creó una situación con el tema de la violencia, pero la justicia no determinó si realmente es o no culpable. Si lo es, hay que curarlo. No se puede, sobre la pena seguir penando", expresó Jorge Ameal.

Y luego agregó: "Nosotros estamos esperando a la justicia. A la gente hay que ayudarla, si el chico tuvo un problema, hay que ayudarlo. Lo lógico es sancionarlo, sacarle el fútbol y condenarlo no es lo mejor, esa es mi opinión".

Hace algunos meses, Daniela Cortés acusó a Sebastián Villa de haberle pegado y lo denunció penalmente, donde también presentó video y fotos. Hasta el momento, el colombiano sigue entrenándose con sus compañeros y fue habilitado para viajar al exterior a disputar los partidos por Copa Libertadores.

Además, el presidente de la institución "Xeneize" dijo que "Hay herramientas para resolver lo que pasó, pero no nos podemos adelantar. Esperemos que la justicia lo decida. A día de hoy está a disposición de Miguel, entrenando con el plantel".