El presidente de Tiro valoró la acción estatal

En los últimos 15 años, el Club Tiro Federal, la primera institución surgida en Comodoro Rivadavia, tuvo un crecimiento exponencial en infraestructura y cambió notoriamente la fisonomía del predio de Km. 3. Pasó de ser un baldío a contar con instalaciones de jerarquía, eso generó el acercamiento de una gran cantidad de deportistas.

El presidente de la entidad albiceleste Carlos Augustaci realizó un balance de la evolución que tuvo el club desde que asumió y resaltó el “tiempo y sacrificio” que realiza la comisión “para poder mantener las obras”.

Y dijo que “nos toca atravesar buenos momentos por las políticas que se están llevando a cabo desde hace unos años atrás. Gracias a las políticas del Estado Municipal se ven fortalecidas las instituciones, pasaron de ser baldío a tener césped sintético, el cambio es grandísimo. Tenemos que estar agradecidos porque antes era para uno o dos clubes, hoy la política que se llevó adelante es equitativa, entonces bienvenidas las obras para todas las instituciones de Comodoro”.

Augustaci.jpg

Asimismo, valoró la “inversión” desde el Municipio y explicó que eso “antes no se veía y esta es la forma equitativa de llevar adelante un proyecto político deportivo. Ojalá se siga de esta manera porque es un bien para la comunidad, para el barrio, para el crecimiento de todos”.

Augustaci expresó que la idea es construir nuevos vestuarios, tribunas y continuar con el cerramiento del predio, pero esas grandes obras momentáneamente están en pausa.

Entonces el objetivo es “seguir creciendo de a poquito, no realizar obras de gran envergadura por la situación del país, pero que significan mucho para el club. Estamos intentando hacer los pulmones, dividimos la cancha para la parcialidad local y visitante, y ahora corresponde hacer baños para cada sector, estamos acopiando materiales para poder encarar las obras”.

Para culminar, el presidente de Tiro Federal afirmó que las obras fueron determinantes y aseguró que “esta institución cada vez tiene más chicos, estamos terminando el año y siguen llegando chicos, me acuerdo que cuando arrancamos y era un baldío no venía nadie, no entraba nadie, entonces me pone muy orgulloso, muy contento, hay que buscar la gente adecuada para poder educar a los chicos y lo deportivo viene de la mano, en ese aspecto estamos creciendo y eso se notó este año”.