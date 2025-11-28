El ProKart Caletense cierra la temporada 2025

El gran premio “Aniversario de Caleta Olivia” a disputarse ese fin de semana marcará el cierre de la temporada 2025 de competencias de karting organizadas por el Auto Club de la ciudad del Gorosito.

Será la octava fecha del ProKart que definirá a los pilotos campeones de cinco categorías: 110 cc. pre Junior, 110 cc. juniors, 110 cc. cajero, 200 cc. masters y 200 cc.cajero.

Las pruebas libres se realizaràn el sábado y las clasificaciones y finales el domingo en un circuito de tierra de 780 metros contenido dentro del predio del autódromo Harry Regensburger.

Los organizadores ya tienen preparado magníficos trofeos para los mejores pilotos donados por empresas locales y cursaron una invitación a toda la comunidad para disfrutar de un espectáculo deportivo familiar, destacando que la entrega general tendrá un costo de solo 6 mil pesos y será gratuita para menores de 12 años y jubilados que presenten su carnet.

Los detalles de este evento que concierne a la cuna del automovilismo deportivo, fueron dados a conocer en una conferencia de prensa realizada en el Restobar La Estación, con la presencia del presidente del Auto Club local, Francisco Báez; el referente del karting dentro de la comisión directiva, Fernando Vázquez, sus hijos Ismael y Gabriel (pilotos) y Ezequiel Escur, referente de la categoría 200 cc. master, quien este año se despide de las competencias locales.

Los dirigentes de la institución destacaron que afortunadamente este año se pudo completar el programa de competencias a pesar de la crisis económica que afronta el país, la provincia y todas las ciudades, lo que impacta consecuentemente en numerosas actividades y el automovilismo no está exento.

En ese marco señalaron que los logros fuero posibles por el esfuerzo de todos los integrantes de comisión directiva, colaboradores, pilotos y la familia tuerca en general.

Además expresaron un fuerte agradecimiento a empresas, comercios, al municipio que aporta maquinaria para mantener tanto el kartódromo como el circuito principal y a la empresa Servicios Públicos.