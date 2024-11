Desde este jueves hasta el domingo 1 de diciembre, la Asociación Austral de Hockey (AUH) organizará el Campeonato Regional de Clubes Sub 14 damas, algo histórico para Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y la región patagónica, ya que por primera vez se hará una competencia de césped fiscalizada por la Confederación Argentina de Hockey (CAH).

El Regional de Clubes Sub 14 llega para hacer historia

El certamen de campo se disputará en tres canchas en simultáneo: Calafate R.C., Chenque R.C. y Náutico Rada Tilly. Y tendrá la participación de 21 equipos de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Valle de Chubut y los locales. También contará con la participación de 16 árbitros de la CAH, dos managers de árbitros y dos directoras de torneo.

Durante la tarde de este miércoles, en la sede de Calafate Rugby Club, se hizo la acreditación y la reunión informativa para los equipos que participarán en el certamen. En donde estuvo presente el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, junto a Carlos Echeveste (Asociación Austral de Hockey), Fabián Barboza (organización) y Cristian Nieva (Calafate RC).

Equipos participantes

REGIONAL “A”

- Zona A: Alta Barda (Neuquén), Los Perales HC (Río Negro), Patoruzú RC y Roca RC “A” (Río Negro).

- Zona B: Neuquén RC “A” (Neuquén), Estudiantes (La Pampa), Chenque Rugby Club y Club Independiente (Neuquén).

REGIONAL “B”

- Zona A: Marabunta RC “A”, Puerto Madryn RC y Santa Lucía Austral.

- Zona B: Catriel RC, Náutico Rada Tilly y Marabunta RC “B”.

- Zona C: Calafate RC, Santa Rosa Rugby y Roca RC “C”.

- Zona D: San Martín (Río Negro), Sportivo Independiente (La Pampa), Bigornia RC y D. Portugués.

Fixture

Jueves 28 de noviembre

- 9:00hs. San Martín vs. Bigornia. Cancha: Calafate RC.

- 9:00hs. Sportivo Independiente (La Pampa) vs. D. Portugués. Cancha: Chenque RC.

- 9:00hs. Marabunta RC “A” vs. Santa Lucía Austral. Cancha: Náutico.

- 10:40hs. Catriel vs. Marabunta “B”. Cancha: Chenque RC.

- 10:40hs. Calafate RC vs. Roca RC “B”. Cancha: Calafate RC.

- 10:40hs. Alta Barda vs. Patoruzú. Cancha: Náutico.

- 12:20hs. Los Perales vs. Roca RC “A”. Cancha: Calafate RC.

- 12:20hs. Estudiantes vs. Independiente (Neuquén). Cancha: Náutico.

- 12:20hs. Neuquén RC “A” vs. Chenque RC. Cancha: Chenque RC.

- 16:00hs. San Martín vs. Sportivo Independiente (La Pampa). Cancha: Calafate RC.

- 16:00hs. Bigornia vs. D. Portugués. Cancha: Chenque RC.

- 16:00hs. Puerto Madryn RC vs. Santa Lucía Austral. Cancha: Náutico.

- 18:00hs. Náutico vs. Marabunta “B”. Cancha: Náutico.

- 18:00hs. Santa Rosa RC vs. Roca RC “B”. Cancha: Calafate RC.

- 19:40hs. Alta Barda vs. Los Perales. Cancha: Náutico.

- 19:40hs. Patoruzú vs. Roca RC “A”. Cancha: Calafate RC.

Viernes 29 de noviembre

- 9:00hs. Marabunta RC “A” vs. Puerto Madryn RC. Cancha: Chenque RC.

- 9:00hs. Calafate RC vs. Santa Rosa RC. Cancha: Calafate RC.

- 9:00hs. Sportivo Independiente (La Pampa) vs. Bigornia. Cancha: Náutico.

- 10:40hs. Catriel vs. Náutico. Cancha: Náutico.

- 10:40hs. San Martín vs. D. Portugués. Cancha: Chenque RC.

- 10:40hs. Neuquén RC “A” vs. Estudiantes. Cancha: Calafate RC.

- 12:20hs. Chenque RC vs. Independiente (Neuquén). Cancha: Chenque RC.

- 12:20hs. Los Perales vs. Patoruzú. Cancha: Calafate RC.

- 12:20hs. Alta Barda vs. Roca RC “A”. Cancha: Náutico.

- 17:30hs. Cuartos de final Sub 14 “B”: 1º Zona A vs. 2º Zona C. Cancha: Calafate RC.

- 17:30hs. Cuartos de final Sub 14 “B”: 1º Zona C vs. 2º Zona A. Cancha: Chenque RC.

- 17:30hs. Cuartos de final Sub 14 “B”: 1º Zona B vs. 2º Zona D. Cancha: Náutico.

- 19:10hs. Cuartos de final Sub 14 “B”: 1º Zona D vs. 2º Zona B. Cancha: Calafate RC.

- 19:10hs. Estudiantes vs. Chenque RC. Cancha: Chenque RC.

- 19:10hs. Neuquén RC “A” vs. Independiente (Neuquén). Cancha: Náutico.

Sábado 30 de noviembre

- 16:30hs. 1era Semifinal Sub 14 “A”. Cancha: Calafate RC.

- 16:30hs. 1era Semifinal Sub 14 “B”. Cancha: Chenque RC.

- 18:10hs. 2da Semifinal Sub 14 “A”. Cancha: Calafate RC.

- 18:10hs. 2da Semifinal Sub 14 “B”. Cancha: Chenque RC.

Domingo 1 de diciembre

- 14:30hs. Final Sub 14 “B”. Cancha: Calafate RC.

- 16:30hs. Final Sub 14 “A”. Cancha: Calafate RC.