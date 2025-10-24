El Registro Civil de Caleta Olivia atenderá el domingo

En el Registro Civil de Caleta Olivia hay 225 DNI de personas que están habilitadas para emitir su voto en las elecciones parlamentarias nacionales del domingo 26 de octubre.

Por tal motivo, las oficinas de la dependencia pública ubicada en la calle Irigoyen 384 estarán abiertas esa jornada de 10:00 a 15:00 exclusivamente para retirar los documentos.

La propia directora de la repartición, Paula Ortiz y la vicedirectora Carla Asencio (foto) estarán a cargo de esa tarea y además responderán a las consultas vinculadas al comicio.

Al respecto, Ortiz comentó que solo se puede votar con el último DNI físico emitido y aclaró que no se puede sufragar con el comprobante de DNI en trámite, pasaporte, ni constancia policial de extravío.

Por su parte, Carla Asencio precisó que si un elector se encuentra a más de 500 kilómetros de la localidad donde tiene fijado domicilio, debe acudir a la dependencia policial más cercana para justificar la imposibilidad de emitir el sufragio.

En caso de tener un problema de salud, se debe presentar un certificado médico dentro de los 60 días posteriores; de lo contrario, se aplicará una multa de 500 pesos.

Finalmente, ambas funcionarias recordaron que el voto es obligatorio para los ciudadanos cuyas edades oscilen entre los 18 y los 70 años, mientras que los mayores de 70 y los jóvenes de 16 y 17 años pueden hacerlo de manera optativa.