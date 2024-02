El relato de Sofí Martínez sobre cómo vivió el secuestro virtual de su padre

Cuando aún era muy joven, Sofi Martinez vivió en carne propia lo que es un secuestro virtual. Es que cayó en la trampa de los estafadores y vivió un momento tenso que podría haber pasado a mayores si su madre no aparecía en el momento exacto.

En Perros de la Calle, Sofi Martinez expuso su triste experiencia: "Tenía 15 años y estaba sola en mi casa... Y de repente suena el teléfono. La cuestión es que atiendo y escucho una voz del otro lado que yo no conozco. Pero notaba que era un tono más violento de lo normal".

"Me dice 'Sofía'. Creo que me dice Sofía porque con ese tipo de situaciones, después, los recuerdos se vuelven difusos. Me dicen que tenían secuestrado a mi papá y que les tenía que entregar la plata para liberarlo", comentó sobre cómo comenzaron a convencerla de que era real lo que sucedía.

Es por eso que Sofi Martínez no dudó y comenzó a actuar: "Yo no sabía adónde estaba la plata pero el que estaba del otro lado me decía que yo sabía... me hablaba de una caja fuerte y yo no tenía ni idea de donde estaba. La cuestión es que entré al cuarto de mis viejos y empecé a abrir los placares con el chabón al teléfono".

"De fondo yo escuchaba una voz que, según el tipo, era la de papá. Abrí todos los placares, saqué toda la ropa como si no hubiera mañana. En la casa de mis viejos, sinceramente, no había nada. Tenía una computadorita mía y le dije que se la ponía en la bolsa", relató sobre la desesperación que manejaba en ese momento y cómo eligió actuar.

Asimismo, continuó sumando objetos de valor: "Para mi comunión mis abuelos me habían regalado una pulserita, la puse en la bolsa como todo lo que encontraba y que podía llegar a sentir que tenía algún valor. Yo estaba salvando la vida de mi papá. Me dijeron que lo ponga en una bolsa de basura y que lo saque a la vereda".

Embed

"Abro la puerta de mi casa, llevo la bolsa hasta donde estaba el tacho de basura y me tuve que meter de nuevo, sin cortar el teléfono. Me quedo mirando y veo como la pasan a buscar. Luego, me piden que vaya a la terminal y me tome un micro”, expuso dejando en claro que el hecho podría haber pasado a mayores.

Sin embargo, en ese momento llegó su madre para poner las cosas en su lugar: "Estaba saliendo y abre la puerta mi mamá... Me pregunta qué hacía y le digo que voy a la terminal porque lo tienen secuestrado a papá. Me cortó el teléfono y me impidió irme. Llama a mi papá y me pasa con él que me dice que está en el trabajo. Ahí empecé a llorar...". Ante esto, Sofi Martínez reveló cómo fue el reencuentro con su padre: "Me quedé en un rinconcito de la habitación y, cuando llegó mi papá, fui corriendo a abrazarlo. Y ahí mamá entendió mi desesperación".