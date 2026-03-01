El rol de la AFA en la liberación del gendarme Gallo

El gendarme detenido en Venezuela vuelve al país tras un anuncio de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA). En una foto que circuló, aparece junto a dos funcionarios del organismo.

El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido durante más de un año en Venezuela, fue liberado en las últimas horas este domingo por la Asociación de Fútbol Argentina (AFA). En la foto que circuló de él, previo a subir al avión de regreso a la Argentina, aparecen dos hombres de la organización que lo acompañan en su vuelo de vuelta.

Los hombres de la AFA junto a Gallo en la foto que circuló a la par del anuncio de su liberación son el actual prosecretario de la AFA Luciano Nakis y el director de Protocolo y Ceremonial de la AFA, Fernando Isla Casares.

Ambos habían viajado a Venezuela para reunirse con representantes de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y para hacer una recorrida por las obras del nuevo centro de alto rendimiento que se está construyendo en Caracas.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación en una acción humanitaria de esta envergadura”, señalaron desde la AFA en el comunicado oficial.

“Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, concluyó el texto.

La foto del gendarme con estas figuras de la AFA se debe a que el avión en el que lo trajo de regreso a la Argentina pertenece a Baires Fly, una empresa asociada al organismo.

"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", escribió la esposa del gendarme, María Alexandra Gómez.

El gendarme viajó al país en un vuelo humanitario gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que confirmó la noticia a través de un comunicado titulado "El fútbol, un puente humanitario". El operativo se llevó a cabo en un Learjet 60 LV-KMA de la empresa Baires Fly, que partió desde San Fernando y arribaba este domingo a la noche al Aeropuerto de Ezeiza.