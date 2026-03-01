Liberaron al gendarme Nahuel Gallo tras 15 meses

El cabo primero dejó la cárcel El Rodeo 1. Lo confirmó su esposa a través de una publicación en redes sociales: “Está volando hacia la Argentina”.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado después de 448 días de permanecer detenido en Venezuela. El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina dejó la cárcel El Rodeo 1, donde estuvo sin comunicación con su familia, sin un proceso formal público, ni asistencia legal propia ni consular.

en medio de un proceso de liberaciones que lleva adelante el régimen, el argentino retornó al país para reencontrarse con su pequeño hijo, Víctor, con su pareja, María Alexandra, y con su madre, Griselda.

El primer indicio de su liberación había ocurrido esta misma semana, cuando pudo comunicarse por primera vez con su mujer, María Alexandra. Ocurrió en medio de una entrevista radial.

Para que esa comunicación ocurriera, pasaron muchas cosas, pero una fue central: todos los extranjeros que estaban allí comenzaron una huelga de hambre para exigir que se les aplicara a ellos también la ley de amnistía que el régimen había aprobado para los presos políticos. Habían pasado varios días sin comer.