El segundo cuatrimestre empieza con paro docente

El calendario escolar marca que este lunes debe comenzar el segundo cuatrimestre en Chubut. La vuelta de las clases debe ser de manera virtual porque todavía no está establecido el protocolo para el retorno a las clases presenciales. Sin embargo, las aulas virtuales no estarán disponibles en la semana que se inicia. Es que el consejo directivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) decretó un paro de 144 horas ante los incumplimientos que mantiene el Gobierno provincial.

Atraso del pago de los haberes (recién este sábado se pagó el tercer rango de mayo y todavía no hay novedades del pago de los sueldos de junio ni tampoco cuándo comenzarán a pagar el aguinaldo), la deuda de las partidas escolares, la inseguridad en la continuidad pedagógica del sistema educativo, la falta de pagos de los transportes escolares de 2019 y falta de garantías de un protocolo que posibilite el regreso a las aulas son algunos reclamos que realizan los trabajadores de la Educación.

La falta de diálogo por parte de la gestión de Mariano Arcioni llevó a que los docentes también decidieran que se movilizarán el miércoles respetando la distancia entre ellos y la utilización de barbijo.

“UN PROTOCOLO INVIABLE”

Los trabajadores de la Educación también manifestaron que el “borrador del protocolo jurisdiccional de retorno a clases presenciales” realizado por los representantes de los ministerios de Salud, Educación e Infraestructura es inviable y que debe modificarse en base a nuestra realidad provincial.

“Las escuelas no están en condiciones para volver a clases. Supuestamente hay una inversión de 97 millones de pesos y hasta ahora no llegaron ni al 30% de las obras. Es un peligro que los alumnos vuelvan a las clases en estas condiciones. Tampoco están asegurados los sueldos”, sostuvo Mónica Márquez, secretaria de la junta ejecutiva de ATECh.

En diálogo con El Patagónico, la trabajadora de la Educación afirmó que Provincia ni siquiera cumple con lo mínimo para mantener limpias las escuelas. “La mayoría de los padres no va a mandar a los chicos a las escuelas porque las medidas de seguridad y de sanidad no están garantizadas. Nosotros estamos reclamando las partidas de limpieza que es lo mínimo e indispensable para que estén limpias las escuelas y eso no está garantizando. Mucho menos están los fondos para invertir en un protocolo”, afirmó.

“No tenemos ni lavandina en las escuelas. Muchos directivos están poniendo plata de su bolsillo para poder comprarla y poder limpiar las instituciones. En Comodoro estamos sufriendo la falta de auxiliares de limpieza y así no están las condiciones para volver”, advirtió.

DESMIENTEN A PERATA

La ministra de Educación de Chubut, Florencia Perata, sostuvo que hay un 85% de interacción en las aulas virtuales en toda la provincia y desde el gremio docente aseveraron que esos números están lejos de la realidad.

“Es un dato que no sabemos de dónde lo sacó porque no es así. Tenemos docentes con retención de servicio, y docentes que están trabajando, pero no representan este porcentaje. Tenemos muchos docentes y estudiantes que no tienen acceso a internet”, cuestionó Márquez.

En este marco, la secretaria de ATECh criticó a la titular de la cartera educativa por el retraso del Fondo de Incentivo Docente. “Los fondos llegan siempre, porque lo hemos verificado con el Ministerio de Economía de Chubut, en los últimos días del mes pero ya se sabe que son utilizados para otro propósito o para otras cosas y nosotros quedamos a la espera. Siempre nos pagan a mediados de mes y siempre tenemos que hacer el reclamo y la denuncia para que el dinero aparezca y lo puedan pagar”, destacó.