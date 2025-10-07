El seleccionado de básquet femenino concentró con miras a la Araucanía

En el Socios Fundadores del club Gimnasia, en la sede de la CAI y en Náutico Rada Tilly.

Entre lunes y martes, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly fueron sedes de una nueva concentración para el seleccionado chubutense de básquet femenino U-17, que se prepara para afrontar este año, los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025, que se desarrollarán del 6 al 12 de diciembre en la provincia de La Pampa.

La actividad fue coordinada por la subgerencia de Deporte Federado de Chubut Deportes y contó con el fuerte respaldo del Ente Comodoro Deportes, que cedió el Hotel Deportivo para el alojamiento y alimentación de las deportistas en el Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi.

El preseleccionado femenino, dirigido por Facundo Asmus y Laura Villagrán, trabajó en doble turno durante lunes y martes, con 14 jugadoras convocadas de distintos clubes de las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Esquel.

Las prácticas se llevaron adelante en los clubes Gimnasia y Esgrima -Socios Fundadores-, Club Náutico Rada Tilly y en la Comisión de Actividades Infantiles, a quienes se les agradece la enorme predisposición para facilitar la puesta a punto del seleccionado chubutense.

Foto: Prensa Chubut.