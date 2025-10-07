Esquel disfruta de su 1ª Expo Deportes

Con gran convocatoria y el boxeo como plato fuerte inicial, la ciudad cordillerana vive una semana intensa de capacitaciones, clínicas y encuentros deportivos con figuras nacionales.

El último lunes marcó el inicio oficial de la 1ª Expo Deportes en Esquel, un evento coordinado por el Gobierno provincial a través de Chubut Deportes y el Municipio de Esquel. La amplia grilla de actividades comenzó con éxito y una notable concurrencia de público, especialmente de entrenadores y jóvenes deportistas.

La jornada inaugural puso el foco en el boxeo con la presencia estelar del excampeón mundial Omar Andrés Narváez y el profesor y entrenador nacional Ruperto “Peto” Ruiz. Ambos dictaron una charla magistral teórica práctica ante un nutrido grupo de entrenadores y jóvenes púgiles de diversas escuelas formativas, compartiendo valiosos conocimientos sobre la disciplina.

El fútbol infantil también tuvo su espacio con el profesor David Grilli, quien abordó aspectos cruciales del entrenamiento en edades tempranas. Grilli compartió sus ricas experiencias de trabajo formativo con profesores, entrenadores y estudiantes, destacando la importancia de una base sólida en el deporte.

VOLEY DE PRIMERA

Y MAS CHARLAS

La Expo Deportes se extenderá durante toda la semana con una agenda variada y de alto nivel. Uno de los puntos más esperados es la visita de dos equipos de élite de vóley: Waiwen de Comodoro Rivadavia y Boca Juniors.

Ambos equipos disputarán dos juegos amistosos: el primero este miércoles en el Gimnasio municipal de Esquel y el segundo el jueves en el gimnasio "Pioneros del 30" del Club Independiente. Las entradas están a la venta en Belgrano 330.

Además, el miércoles el vóley será protagonista desde temprano. A las 9 habrá un entrenamiento abierto al público en el Gimnasio municipal, y por la tarde se realizarán charlas técnicas y físicas en el auditorio de la Residencia Deportiva, a cargo de los preparadores, entrenadores y capitanes de ambos planteles.

La agenda de charlas continúa este martes con el gabinete médico de la Subsecretaría de Deportes. Se ofrecerán talleres clave para el desarrollo infantil: el psicólogo deportivo Juan Cruz Bogni dictará un taller sobre psicología infantil en el deporte, y la licenciada en nutrición Cecilia Godoy abordará la alimentación saludable para niños que practican actividad física.

CIERRE CON STANDS

El viernes marcará el cierre con la tradicional Expo de Stands. Clubes y entidades deportivas oficiales de la ciudad se reunirán para informar a la comunidad sobre las disciplinas que ofrecen, horarios de entrenamientos y los próximos compromisos deportivos que tienen planificados.

Esta propuesta integral busca no solo capacitar a profesores y entrenadores con herramientas de primer nivel, sino también visibilizar y potenciar el deporte local y formativo de la región.

Foto: Chubut Deportes.