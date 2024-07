El siniestro dato que contó Luisa Albinoni en medio del caso Loan

Pasó más de un mes de la misteriosa desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 9 de Julio, Corrientes, que conmociona a todo un país. Muchas hipótesis han surgido alrededor de su paradero, desconocido de momento y con una serie de interrogante y sospechosos que solo parecen embarrar más la cancha.

¿Qué pasó con Loan? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Uno de los puntos más fuertes tendría que ver con una mafia oculta y muy oscura que parece ser moneda corriente sobre todo en el norte de nuestro país: el tráfico de menores, un agravante que puede ser el puntapié para hallar al pequeño.

Hasta hace 38 días, el tráfico de menores parecía estar tapado o se hacía la vista gorda. Pasando en limpio, esta mafia ofrece niños raptados a parejas a las que se les hace muy difícil adoptar. En este contexto, Luisa Albinoni reveló cómo la contactaron hace más de veinte años por este motivo.

Cabe recordar que a principios de los 2000, Luisa inició los trámites de adopción para convertirse en mamá de un bebé. Sin embargo, casi en simultáneo, recibió un siniestro llamado sobre un ofrecimiento. “Cuando yo comencé con el tema de adopción, lo primero que llegó a mis oídos, sabiendo que yo era una persona pública, fue el ofrecimiento en dólares, como un catálogo con color de ojos y pelo”, reveló en Nuevas tardes, el programa de Denise Dumas en la TV Pública.

Fue entonces cuando reveló que el monto que le pidieron desde esta mafia. “Más o menos en el año 2000, me pidieron 3 mil dólares”, confesó. “En ese momento no se hablaba de nada, y yo quedé horrorizada con todo lo que vi, porque vi eso y mucho más”, explicó.

“Casi todos quieren un bebé porque no tienen recuerdos, pero a los chicos hay que decirles la verdad porque los recuerdos siempre están rondando”, siguió. La actriz recordó que cuando fue madre a los 19 años nunca pudo ver al bebé fallecido, por lo que siempre tuvo la duda de que haya sido víctima del tráfico de niños.

“Que le sacaran a una mamá la criatura y me lo dieran a mí sin saber ella que estaba vivo, yo no lo podría hacer”, siguió explicando Luisa, que se negó a explicar de qué zona se lo habían ofrecido, algo que le consultó Mercedes Ninci.

Ante la insistencia del panel y la pregunta de si era proveniente de la zona del litoral, la artista explicó que “era una zona mucho más cercana”. No obstante, luego dijo que no iba a dar mayores detalles por cuestiones de seguridad, explicando que es demasiado difícil combatir contra una mafia tan grande.

“Denunciar es difícil, todo esto es una mafia y por eso no doy más datos porque quiero seguir viviendo. No haría la denuncia porque me da terror”, cerró Albinoni. Sin dudas que sus palabras, que erizan la piel de cualquiera, no pasan por alto en medio de tanta controversia y preocupación por los niños.