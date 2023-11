El STJ exoneró al empleado al que una concejal denunció por violación

La denuncia por “violación” -tal el término empleado- había sido formulada por la actual concejal justicialista de esa ciudad, Carol Tamara Williams, la que tuvo gran repercusión en la opinión pública local.

La resolución de la superintendencia administrativa, a la que tuvo acceso Télam, es la conclusión del expediente iniciado en 2021 y lleva la firma de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez (foto) y Silvia Alejandra Bustos.

El texto cita los numerosos compromisos que asumió el país ante los foros internacionales para la tutela de los derechos esenciales de las personas y particularmente pone el acento en la responsabilidad del Poder Judicial en que esos derechos se apliquen.

Si bien la causa penal por el hecho todavía no concluyó, los integrantes de la Corte provincial avanzaron en el plano administrativo argumentando, entre otros fundamentos, que “estas conductas, que en sí mismas son intolerables, son las que generan en la sociedad mayor repudio y zozobra, lo cual las torna incompatibles con la continuidad en la prestación de sus labores”.

Según el escrito sancionatorio, el acusado “alardeaba” de sus vinculaciones con jueces, fiscales y defensores, a la hora de cometer el delito, bajo la presunta argumentación de que si lo denunciaban él tenía cómo “pararlo” internamente.

“De hecho ocurrió una situación muy curiosa porque el expediente con el que se inició el sumario desapareció y fue encontrado luego de una exhaustiva búsqueda” reconoció a Télam el ministro Daniel Báez, uno de los firmantes.

En el expediente se cita que “el día 6 de enero de 2021, Williams se encontraba en la casa de unos amigos en el balneario de Playa Unión, entre los cuales se encontraba el sumariado, con quien ella había mantenido una relación sentimental y que la misma había concluido hacía seis años”.

“En un momento que sus amigos se ausentan del domicilio y ella queda sola con Den Dauw Otero, este se le acercó, intentó besarla, ella le manifestó que no quería, se puso nerviosa, él la tiró arriba de un sillón y se quitó su malla” tras lo cual se dan detalles del abuso ejercido por la superioridad física.

“Con posterioridad la denunciante declara haber quedado en estado de shock y al regreso de sus amigos, les pidió que nunca más la dejaran sola con él”, se indicó.

En el sumario también se incluye el testimonio de una joven, quien hizo referencia a un abuso de similares características que ella nunca denunció en sede penal porque quedó tan afectada que hasta le provocó una parálisis facial de la que se recuperó luego de mucho tiempo.

En ambos casos el acusado las desalentó a hacer la denuncia alardeando que tenía el suficiente manejo interno como para que nada prosperara en el ámbito judicial.

La concejal Carol Tamara Williams, en su cuenta de Facebook, publicó ayer: “A partir de hoy sé que voy a poder ejercer la profesión e ir a tribunales tranquila, me avisaron que la persona que me violó ya no va a trabajar en la justicia”.

“Agradezco a la oficina de género del Superior Tribunal y a los ministros Bustos y Báez por haber llegado al final del sumario y darme el alivio de saber que voy a poder trabajar en paz”, agregó.

También se dirigió “a todas las chicas que me escribieron por esta persona contándome las cosas que les hizo; espero esto les dé un poco de tranquilidad”.

Fuente: Télam