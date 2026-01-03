Comenzó en Arabia Saudita la 48ª edición del rally de aventura más exigente del planeta. Cuenta con más de 800 pilotos, 20 de ellos argentinos.

El sueco Ekström lideró el prólogo en Autos del Dakar

El sueco Mattias Ekström (Ford) en Autos y el joven español Edgar Canet (KTM) en Motos ganaron el prólogo del Rally Dakar 2026, este sábado en Yanbu, Arabia Saudita.

Junto a su copiloto Emil Bergkvist, Ekström superó en esta jornada de apertura a otro Ford, el del estadounidense Mitch Guthrie, mientras que el podio del primer día de la competición lo completó el belga Guillaume de Mévius (Mini), tercero.

El qatarí Nasser Al Attiyah y el español Carlos Sainz, dos de los nombres más ilustres de la categoría de Autos, presentaron el cuarto y el octavo registro del día, a 8 y 15 segundos del ganador, respectivamente.

Peor le fue el sábado a otro de los aspirantes al título, el francés Sébastien Loeb, que inició su décima participación quedando a 34 segundos de Ekström después de haber sido molestado por otro competidor que había sufrido un pinchazo.

En las dos ruedas, Edgar Canet, catalán de 20 años, superó en tres segundos al australiano Daniel Sanders, compañero en Red Bull KTM Factory Racing y defensor del título de motos en este emblemático rally de aventura, que por séptimo año seguido se disputa en Arabia Saudita.

El prólogo, un recorrido de 22 km en los alrededores de Yanbu, sirvió de simple aperitivo para la competición, pero permitió a los competidores calentar motores antes de que la batalla se ponga seria.

En cuanto a la participación de los argentinos, Luciano Benavides fue cuarto a 11 segundos del líder Canet. Leonardo Cola terminó 52º a 3’16” de la punta, mientras que Juan Restón llegó en el 57º lugar, con su KTM.

En la categoría Challenger, Augusto Sanz y la neerlandesa Pluck Klaasen, terminaron segundos, mientras que Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, quienes son los defensores de la corona, fueron cuartos.

Además, David Zille y Sebastián Cesana, ocuparon el quinto puesto, Kevin Benavides finalizó 7º, Bruno Jacomy llegó octavo, Fernando Acosta terminó 9º, y Pablo Copetti quedó 21º.

Por su parte, en la categoría Side by Side, Jeremías Ferioli y Gonzalo Rinaldi llegaron quintos, a 20” del líder, el estadounidense Brock Heger.

Manuel Andújar y Andrés Frini llegaron 13º, mientras que en Especiales, Benjamín Pascual quedó 1º y Gastón Mattarucco, está 81º luego del prólogo de la categoría Classic.

Este domingo, los 787 competidores afrontarán la primera etapa, con 305 kilómetros cronometrados en los alrededores de Yanbu, en un terreno que se anuncia duro y que podría provocar pinchazos.