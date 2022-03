El Superior Tribunal repudió los "escraches" a las juezas del caso de violación grupal

El máximo órgano judicial emitió un comunicado en rechazo a los agravios a las juezas Breckle, Martini y Pérez, "por motivos morales". "Respetamos el derecho de reunión para peticionar, pero al ejercerse no deben violarse otras normas", indican en el texto.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut emitió este lunes un comunicado para respaldar a las juezas Ana Karina Beckle, María Laura Martini y Marcela Pérez, que el sábado firmaron la absolución de los tres imputados por una violación grupal ocurrida en 2012 en Playa Unión.

"Por razón de los hechos de intimidación sufridos durante el último fin de semana por tres juezas del fuero penal, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut hace público su repudio. Lo cual, desde luego, no implica opinión alguna sobre lo resuelto en el caso", dice el comunicado.

"Respetamos el derecho de reunión para peticionar, pero al ejercerse no deben violarse otras normas, que incluyen el acatamiento a las reglas del sistema republicano. No es lícito tratar de imponer la voluntad de un grupo en menoscabo del normal funcionamiento de las instituciones. Los cuestionamientos de criterios judiciales deben ser encaminados por la vía de los recursos procesales, no por la de la presión, la del reproche intimidatorio ni la del escrache", agrega.

"Toda decisión judicial de primera instancia es pasible de revisión por tribunales superiores a instancia de las partes intervinientes en el proceso, siempre en el marco de la legislación vigente pero nunca por fuera del imperio de la ley", concluye el parte oficial del Superior Tribunal.

Fuente: Jornada