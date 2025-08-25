El certamen se desarrolló el fin de semana en el Centro de Actividades Deportivas del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Comodoro Rivadavia.

El taekwondo tuvo la VII edición del Campeonato Provincial

El fin de semana, en las instalaciones del Centro de Actividades Deportivas del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, se llevó adelante el Campeonato Provincial de Taekwon-Do ITF 2025.

La organización estuvo a cargo de la Asociación Austral de Taekwondo, presidida por Sergio Oyarzo, y fue fiscalizada por la Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF, junto a la Federación Argentina de Taekwon-Do Adaptado. El evento contó con el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

En esta oportunidad, se contó con una competencia de Taekwon-Do Adaptado, en las modalidades de formas y habilidades mixtas.

Fueron un total de cien competidores que dieron el presente en la VII edición, sumándose la participación del reciente campeón mundial en los Juegos de Barcelona 2025, Facundo Ferrari Luengo (I Dan), junto con atletas de distintas provincias.

El sábado, en el evento, estuvieron Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, y Martín Gurisich, de la Dirección General de Deportes.

“Desarrollamos un torneo espectacular, en unas instalaciones increíbles, y estamos muy contentos por todo. Las familias acompañan el trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y disfrutan de la competencia”, expresó el instructor Sergio Oyarzo.

Desde la organización agradecieron “a las familias, al taekwondo de la Asociación Austral y a Comodoro Deportes, que siempre están”.