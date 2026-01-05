El TCR volverá a correr en Brasil, Argentina y Uruguay

La sexta temporada de la categoría sudamericana tendrá de nuevo a esos tres países como sedes de sus carreras en el 2026.

La sexta temporada de TCR South America Banco BRB volverá a contar con tres países: Brasil, Argentina y Uruguay. Manteniendo el formato tradicional de comenzar donde terminó el año anterior, la categoría sudamericana inciará su calendario en Curvelo (Minas Gerais) y cerrará su campeonato en El Pinar (Canelones), con la certeza que este año serán cinco etapas en tierras brasileñas, cuatro en Argentina y la última fecha en Uruguay.

El circuito Dos Cristais recibirá a las primeras carreras del año. El autódromo de Minas Gerais regresó al calendario brasileño de automovilismo en 2025 y ahora volverá a tener actividad el fin de semana del 7 y 8 de marzo. Ese mismo mes también será la segunda del año, el 28 y 29 será el momento de la primera vez de la categoría sudamericana en el Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (Rio Grande do Sul).

Interlagos (San Pablo), un habitual autódromo del calendario de TCR, será el tercer episodio del año, el fin de semana del 25 y 26 de abril. Tras un mes de descanso, recién la actividad regresará el 12 y 13 de junio en Cuiaba (Mato Grosso). El evento nocturno estará de vuelta en el trazado de 4.500 metros de longitud que cuenta con un total de 13 curvas: nueve a la derecha y cuatro a la izquierda. El 25 y 26 de julio terminará la visita a Brasil con la fecha en Velocitta (Mogi Guaçu).

La última parte del invierno y toda la primavera de la región tendrá al TCR South America en Argentina. El 22 y 23 de agosto será la cita de Termas de Rio Hondo (Santiago Del Estero) y luego quedan dos escenarios a confirmar para los fines de semanas del 12 y 13 de septiembre y del 3 y 4 de octubre. Estos circuitos serán anunciados en las próximas semanas.

El evento de Rosario (Santa Fe) cerrará el viaje de la categoría sudamericana por Argentina. Ya siendo un habitual del calendario, el circuito rosarino albergará, una vez más, una de las fechas más populares del año, los días 7 y 8 de noviembre.

La gran novedad será el final de temporada en Uruguay. La definición del campeonato será en el Autódromo Victor Borrat Fabini de El Pinar (Canelones), el fin de semana del 5 y 6 de diciembre. Esta será la primera vez para el TCR South America que no se definirá ni en Brasil ni en Argentina.