El terrible momento de salud que atraviesa La Negra Vernaci

Luego de varios días ausente en su programa de radio, La Negra Vernaci retomó sus tareas habituales. Es por eso que fue inevitable consultarle por su ausencia, ya que hasta el momento nadie había revelado qué le sucedió. Es por eso que habló sobre su estado de salud y preocupó a todos.

Es que luego de no estar en varios programas, se elevó la preocupación respecto a lo que le sucedió a La Negra Vernaci. Es por eso que ella misma se encargó de dar la noticia. Es por eso que confesó que debió ser intervenida de urgencia y expuso con qué se toparon los médicos.

Es que la conductora habló con seriedad para exponer que los motivos de su ausencia fueron por la operación de urgencia que se realizó. Se debe a que le detectaron un tumor maligno en el cuerpo, por lo que se lanzó a explicar en detalle qué fue lo que le dijeron los médicos.

“Me hice controles, lamentablemente, salieron mal. Me tuve que operar de un tumor que era maligno y tengo que empezar una quimio. Es una verga, me quiero matar”, comenzó diciendo en tono de preocupación La Negra Vernaci. Aunque rápidamente recapacitó y aclaró: “No, no me voy a matar”.

Es por eso que relató cómo pasa estos días luego de la dura noticia: “Estoy atravesando una situación compleja. Gracias a Dios esto salió de mi cuerpo, no pasó a ningún ganglio y no llegó a ningún lado. Pero por una cuestión de prevención me van a hacer una quimio. Obvio que me da miedo. A nadie le gusta atravesar una quimio”.

“No sé con qué me voy a encontrar de mí. Capaz que me pongo mucho más vulnerable, algo que yo no me permito mucho”, expresó mientras imaginaba todo el proceso que deberá empezar a atravesar de ahora en más para tratar de eliminar por completo esto de su cuerpo.

Es por eso que le aclaró a quienes la apoyan siempre que su vida puede llegar a dar un vuelco: “Me van a ir pasando situaciones de mierda. Seguramente no vendré a laburar muchas veces. Yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando o si el quedarme sin pelo va a provocar que no quiera que me vean”.