El Tiro Práctico tiene este domingo su séptima fecha

Para este domingo el clima dio el visto bueno para que la modalidad Tiro Práctico tenga su torneo “Karquén Soluciones” coincidente con la séptima y esperada fecha. Desde las 9:30 hs, los deportistas se encontrarán ante seis etapas y al menos 110 disparos mínimos para concluirlas.

Ya parece lejana aquella inauguración del ránking 2025 del mes de marzo donde Cristian Marrero ganó en la división Producción y Alejandro Lucero hacía lo propio en Producción Optics.

Hubo varios ausentes aquella vez y ahora se encontrarán con una competencia renovada teniendo en cuenta que además muchos vienen de participar en diferentes competencias regionales y nacionales como fuera en su momento el open de Mar del Plata junto a los mejores exponentes argentinos y de países limítrofes, Madryn y Tiro Federal de Lomas de Zamora. La segunda fecha fue en abril con un nuevo ganador en la división Producción, siendo Kevin Purtscher la revelación de aquel día. Por el lado de Producción Optics la experiencia del representante del Valle, Enrique Mesa se impuso al local Fernando Lago que está haciendo sus primeros pasos en esta novedosa división. En mayo la tercera fecha vio nuevamente a Kevin Purtscher como ganador de la división Producción y a Fernando Lago en Producción Optics. La cuarta y quinta fecha terminarían con los mismos ganadores marcándose una tendencia que parecía definitoria hasta que en agosto Luis Rendón se imponía en Producción y Mariana Altuna en Producción Optics haciendo volver esa hermosa incertidumbre propia de la modalidad cuando hay excelentes deportistas de por medio.

Esta modalidad se concursa con pistolas semiautomáticas de calibre 9mm en adelante y con ellas deben tomar diversos desafíos con etapas que imponen diversos recorridos con blancos de cartón y metálicos abatibles.

El puntaje final se divide por el tiempo y cada disparo errado penaliza el doble de puntos. El lema de la modalidad es DVC haciendo alusión a las palabras latinas Diligentia, Vis, Celeritas o en castellano: Precisión, Potencia y Velocidad. Actualmente la mayoría dispara en la división Producción con pistolas tal cual salen de fábrica y leves modificaciones cosméticas y alivianado de las acciones. La otra división que viene creciendo es una similar a la anterior pero que incorpora miras holográficas. Muchos tiradores de más de 40 años se vienen pasando a esta división porque es más fácil tomar miras ante problemas de presbicia o miopía, situación que varios locales han aprovechado.

“Este domingo la concurrencia será importante por cuanto nos estamos alejando del invierno que alentaban a muchos por escapar de las temperaturas bajas, sumado a varios que no quieren perder pisada con respecto a los punteros, mientras que el Círculo de Caza Mayor, una vez más cumple con disponer de unas excelentes instalaciones y organización para el beneplácito de socios y amigos del tiro práctico regional”.

Ránking a 6 fechas

DIVISION PRODUCCION: Purtscher 582, Rendón 545, Barros 498, Mateos 428, Barbetta 414, Kraser 394, Lecumberri 358, Dos Santos 332, Ortiz 322, Vázquez 298.

DIVISION PRODUCCION OPTICS: Altuna JL 525, Lucero 525, Lago 498, Martínez 414, González 346, Alvarez 283, Millatureo 237, Meza 198, Altuna F. 127, Altuna JF. 104, Altuna M. 100, Gaitán 79, Villa 70, Cury 23.