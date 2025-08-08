El Tiro Práctico tiene este domingo su sexta fecha

Será a partir de las 11 en Círculo de Caza Mayor General Lagos. Consistirá en seis etapas y a menos 110 disparos mínimos para terminarlas.

Para este domingo el clima ha dado el visto bueno para que la modalidad Tiro Práctico tenga su torneo “Clínica Integral Veterinaria Km 8” coincidente con la sexta y esperada fecha. Desde las 11, los deportistas se encontrarán ante seis etapas y al menos 110 disparos mínimos para concluirlas.

La inauguración del ránking 2025 fue en el mes de marzo donde Cristian Marrero ganó en la división Producción y Alejandro Lucero hizo lo propio con Producción Optics. Hubo varios ausentes aquella vez y ahora se encontrarán con una competencia renovada teniendo en cuenta que además muchos vienen de participar en diferentes competencias regionales y nacionales como fuera en su momento el open de Mar del Plata junto a los mejores exponentes argentinos y de países limítrofes, Madryn y Tiro Federal de Lomas de Zamora.

La segunda fecha fue en abril con un nuevo ganador en la división Producción, siendo Kevin Purtscher la revelación de aquel día. Por el lado de Producción Optics la experiencia del representante del Valle, Enrique Mesa se impuso al local Fernando Lago que está haciendo sus primeros pasos en esta novedosa división.

En mayo la tercera fecha vio nuevamente a Kevin Purtscher como ganador de la división Producción y a Fernando Lago en Producción Optics. La cuarta y quinta fecha terminarían con los mismos ganadores marcándose una tendencia que podría ser definitoria.

Esta modalidad se concursa con pistolas semiautomáticas de calibre 9mm en adelante y con ellas deben tomar diversos desafíos con etapas que imponen diversos recorridos con blancos de cartón y metálicos abatibles. El puntaje final se divide por el tiempo y cada disparo errado penaliza el doble de puntos. El lema de la modalidad es DVC haciendo alusión a las palabras latinas Diligentia, Vis, Celeritas o en castellano: Precisión, Potencia y Velocidad. Actualmente la mayoría dispara en la división Producción con pistolas tal cual salen de fábrica y leves modificaciones cosméticas y alivianado de las acciones. La otra división que viene creciendo es una similar a la anterior pero que incorpora miras holográficas. Muchos tiradores de más de 40 años se vienen pasando a esta división porque es más fácil tomar miras ante problemas de presbicia o miopía, situación que varios locales han aprovechado.

Ránking a 5 fechas

DIVISION PRODUCCIÓN: Purtscher 492, Rendón 445, Barros 417, Mateos 342, Barbetta 333, Kraser 332, Lecumberri 280, Ortiz 265, Cardozo 254, Dos Santos 247, Ocampo 222, Vázquez 215.

DIVISION PRODUCCION OPTICS: Lucero 445, Altuna JL 444, Lago 399, Martínez 346, González 260, Alvarez 223, Meza 198, Millatureo 188, Altuna F. 127, Altuna JF. 104, Villa 70.