La actividad se desarrollara este lunes desde las 20 en cancha de Petroquímica. Habrá doble programación.

El torneo Clausura de básquet continúa con dos encuentros

Con dos partidos, este lunes desde las 20, continuará en el gimnasio Cemento Comodoro del club Petroquímica, la fase regular del torneo Clausura de básquet “José ‘Pepe’ Bova”, como así también la Etapa Asociativa Prefederal 2026”.

En ese contexto, en Mayores Femenino, Escuela Municipal Pueyrredón se medirá con Petroquímica por una nueva fecha del Clausura. El partido será controlado por Mario Contrera, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

Mientras que en Primera Caballeros, el dueño de casa se las verá con Gimnasia y Esgrima, que llega entonado tras imponerse en el clásico ante La Fede Deportiva (70-59).

Leandro Aguirre, Rodrigo Reyes y Mario Contrera serán los árbitros de ese partido.

La acción continuará el jueves con otro duelo de Primera Femenino y será el que jugarán Náutico Rada Tilly y Gimnasia. Mientras que al día siguiente, La Fede recibirá al “Aurinegro” en Varones.

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Programa

LUNES 5

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

20:00 Primera (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Mario Contrera, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

21:30 Primera (M): Petroquímica vs Gimnasia. Arbitros: Leandro Aguirre, Rodrigo Reyes y Mario Contrera.

(*) Con planilla oficial de juego.

JUEVES 8

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera (F): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia.

VIERNES 9

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera (M): La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly.

Panorama

JUEVES 1

En el Socios Fundadores

- Gimnasia 62 / Escuela Municipal Pueyrredón 49 (Primera F).

VIERNES 2

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 38 / Náutico Rada Tilly 34 (Primera F).

- La Fede Deportiva 59 / Gimnasia 70 (Primera M).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 65 / Náutico Rada Tilly 89 (Primera M).