Este lunes habrá actividad en el Socios Fundadores como así también en la sede de Comisión de Actividades Infantiles.

El torneo Clausura de básquet continúa con más fase regular

Con tres partidos, uno de Primera Femenino y dos de Mayores Varones, este lunes continuará el desarrollo de la fase regular del torneo Clausura 2025 de básquetbol.

En ese contexto, en el Socios Fundadores, desde las 20, Gimnasia recibirá a Escuela Municipal Pueyrredón en Primera Femenino y luego, el “Verde” se medirá con Náutico Rada Tilly en Mayores Varones.

Por su parte, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, el dueño de casa se medirá desde las 21:30 con el líder La Fede Deportiva en el otro encuentro previsto en Primera Masculino.

Por otra parte, el fin de semana se disputó una nueva fecha del certamen en las categorías formativas. La actividad se desarrolló en el Socios Fundadores de Gimnasia y Esgrima, en el “Cemento Comodoro” del club Petroquímica y en Náutico Rada Tilly.

Mientras que el domingo, la acción tuvo lugar únicamente en la cancha del “Aurinegro”.

Programa

LUNES 10

En el Socios Fundadores

- 20:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Micaela Moncalieri.

- 21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: José Bova, Mario Contrera y Jorge Alarcón.

En Comisión de Actividades Infantiles

- 21:30 Primera Masculino: CAI vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Axel Catalán.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

Panorama - Formativas

SABADO 8

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Verde" 94 / La Fede Deportiva "Blanco" 25 (U-15).

- Gimnasia "Verde" 61 / La Fede Deportiva "Blanco" 36 (U-13).

- Gimnasia "Verde" 49 / La Fede Deportiva "Blanco” 56 (U-17).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 69 / Gimnasia "Blanco” 74 (U-13).

- Petroquímica 40 / Gimnasia "Blanco" 92 (U-17).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 86 / Gimnasia "Naranja" 83 (U-11).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 96 / Gimnasia "Naranja" 34 (U-15).

DOMINGO 9

En Náutico Rada Tilly – Zona “B”

- Náutico Rada Tilly "Negro" 69 / Escuela Municipal Pueyrredón 26 (U-15).

- Náutico Rada Tilly "Negro" 38 / Escuela Municipal Pueyrredón 36 (U-11).

- Náutico Rada Tilly "Negro" 120 / Escuela Municipal Pueyrredón 21 (U-13).