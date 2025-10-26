El torneo Clausura de futsal disputó nueve encuentros

La actividad correspondiente a una nueva fecha de la fase clasificatoria se jugó este sábado en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

Con la disputa de nueve partidos, este sábado se jugó en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Clausura que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, se jugaron partidos de la rama infantil en C-09 tanto 2016 como 2017, como así también de la C-13, en donde Malvinas Club obtuvo un holgado triunfo de 18-0 ante Nero Futsal.

A continuación se detalla los resultados que se registraron el sábado en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

……………..

Panorama

DENOMINACION C-09 2016

5ª fecha

- PM FC Negro 3 (Adonai Taneur-Eloy Abalos-Julián Tolosa) / Lanús 0.

- Nueva Chicago 3 (Mateo Ovalle-Lisandro López-Lucca Bahamonde) / Asturiano Celeste 0.

- PM FC Azul 1 (Emiliano Aldaba) / MyL Futsal 0.

DENOMINACION C-09 2017

5ª fecha

- Asturiano Celeste 2 (Ian Córdoba 2) / JM Futsal 2 (Noah Canales-Lucas Yáñez).

6ª fecha

- El Lobito Infantil 1 (Valentino Navarro) / El Lobito Futsal 6 (Nicolás Ojeda 2-Santino Care 4).

DENOMINACION C-13

7ª fecha – Zona “A”

- Juan XXIII 3 (Mateo Cardade-Ciro Alaniz-Santino Coñocar) / La Cigarra 4 (Jeremías Soto 2-Género Corrales 2).

- Nero Futsal 0 / Malvinas Club 18 (Joaquín Holgado 2- Santino Guerrero 7-Mateo Millalipe 3-Ticiano Palma 4-Bautista Altamirano 2).

- La Prove Futsal 1 (Jonás Becerra) / Lanús Infantil “B” 5 (Thiago Chaile-Nehemías Lincopil-Elisaúl Recalde 2-Mateo Lincopil).

- MyL Futsal Blanco 2 (Mirko Morales 2) / Guerreros FC 0.