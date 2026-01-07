Gimnasia de Comodoro cayó en su visita ante Platense por 77-52 y ahora tiene ocho triunfos e igual número de derrotas en la ex Liga de Desarrollo.

El "Verde" arrancó el año con una derrota en la Liga Próximo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este miércoles de visitante frente a Platense por 77-52 en la reanudación de la fase regular de la Liga Próximo de básquet.

El partido, que se juego en el Microestadio Ciudad de Vicente López, tuvo los siguientes parciales para el local de: 25-15, 43-22 y 57-32.

En el “Calamar” se destacaron Santino Mazzucchelli (19 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 5 recuperos); Joaquín Goncalves (12 tantos, 7 rebotes y una tapa), y Giovanni Papalardi (10 unidades, 9 rebotes y 2 pases gol).

Por el lado del “Verde”, sus mejores valores fueron el pivote Jesús Centeno, quien fue el segundo goleador del partido (19 puntos, 13 rebotes, 2 tapas y 4 recuperos); Valentino Ayala (17 tantos y 4 rebotes) y José Ignacio Copesky (16 unidades, 5 rebotes, 3 asistencias, con 5 pérdidas).

De esa manera, Gimnasia ahora se encuentra en la tabla con récord de ocho triunfos e igual número de derrotas, ubicándose en el noveno puesto.

Mientras que Platense se afirma en el sexto lugar con 11 victorias y 5 caídas.

En la próxima fecha, los de Gustavo Sapochnik irán por la recuperación, cuando visitante este viernes desde las 16 a Unión de Santa Fe, que marcha 12º en la competencia.

Síntesis

Platense 77 / Gimnasia 52

Platense (25+18+14+20): Joaquín Goncalves 12, Maurice Uribina 8, Santino Mazzucchelli 19, Mariano Goicoechea 9 y Giovanni Papalardi 10 (fi); Vicente Blazica 8, Valentino Cortese 5, Nicolás Blaser 0, Mateo Reizner 2, Celso Pessiani 2 y Joaquín Herrera 2. DT: Martín De Zan.

Gimnasia (15+7+10+20): Natalio Santacroce 0, José Ignacio Copesky 16, Valentino Ayala 17, Ciro Melo 0 y Jesús Centeno 19 (fi); Santino Santacroce 0, Santiago Ivanoff 0 y Valentín Monzón 0. DT: Gustavo Sapocnik.

Parciales: 25-15, 43-22 y 57-32.

Estadio: Microestadio Ciudad de Vicente López.