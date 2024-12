El 'Verde' inauguró el 'Gimnasia Fit Center'

Este miércoles, se inauguró el nuevo gimnasio del club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que contará con equipamiento de vanguardia europea con vistas a las costas del Golfo San Jorge, además de un grupo de profesionales que dictan distintas clases como funcional, localizada, ABD30, entre otras.

El acto contó con la presencia del presidente del club Pablo Ivanoff, elexpresidente de la institución Juan Pablo Luque, el titular de Comodoro Deportes Hernán Martínez, además de la presencia de los jugadores del plantel profesional de Gimnasia de Liga Nacional y de las categorías formativas del club.

Gimnasia Fit Center ya abrió las puertas a todos los interesados que quieran recorrer sus instalaciones. A partir de enero de 2025, el gimnasio abrirá desde las 6 hasta las 22, donde se podrá adquirir el pase libre para el uso de las máquinas.

UNA OBRA QUE SE HIZO ESPERAR

"En este día tan especial para los que todos somos parte de la familia de Gimnasia, es un día con muchas emociones. Hace mucho tiempo que empezamos este proyecto, y sabíamos que le iba a cambiar la vida social al club. Y hoy estamos muy orgullosos y emocionados de poder abrir las puertas. Se hizo esperar, fue un año largo para todos y poder culminarlo con esta inauguración, es muy hermoso de poder compartirlo con todos los chicos y con los allegados al club", afirmó Ivanoff.

"Muchos de nosotros que hace muchos años estamos en el club, que desde chiquititos veníamos acá al playón a jugar, a compartir, antes de los entrenamientos, y después también, poder hoy estar acá e inaugurar esta obra es un sueño y es algo que va a quedar para todos los chicos del club, para todos los socios del club y no tengo más que palabras de agradecimiento", agregó el presidente de Gimnasia.

"Agradezco a Juan Pablo y a Germán (Issa Pfister) que sin la decisión política de haber encarado tanto acá en el club como en el deporte en general de nuestra ciudad, este tipo de obra no se puede llevar adelante acá en el club y se necesita la decisión de llevarlo adelante, de poder ayudar a los clubes y tanto Juan Pablo como Germán y como Othar (Macharashvili), que no pudo estar presente, pero que continuó con todo ese proyecto y ese apoyo del municipio, es que hoy estamos acá. También agradecer a Hernán, que tanto hemos hablado, te hemos molestado, pero es una persona que siempre está, incluido este proyecto. Siempre preguntando ’que necesitas, en qué te puedo apoyar’ y cada vez que lo llamamos, nos atendió, nos dio una mano y creo que así seguirá siendo porque es una gran persona", destacó.

Por último, Ivanoff, agregó: "agradecerles a todos los integrantes de la comisión directiva, allegados y sponsors. Ha sido muy importante cada uno de ellos, a su modo y a su manera, en poder concretar este sueño. No tengo más que palabras de agradecimientos, para los empleados del club Mario, Alejandra, Ariel, Santi. Todos hacemos que esto sea posible, que el club crezca y pueda seguir adelante", sentenció.

"UN ESPACIO EXTRAORDINARIO"

Por su parte, Hernán Martínez también dijo unas emotivas palabras durante la inauguración de la imponente obra del club Gimnasia y Esgrima.

"Cuando me tocó esto de la gestión frente al Ente, creo que se tomaron decisiones en proyecto político que decidieron invertir en la institución deportiva. Estoy muy contento porque Gimnasia tomó ese protagonismo que desamos todos lo que estamos en este rol público, tengan nuestras instituciones deportivas y que formen parte de la cultura deportiva. El otro día lo decía en un club como Petroquímica que cumplía 100 años, cómo hizo con su actividad deportiva y cómo el pasar del tiempo, han ido cumpliendo etapas y nos pasa con Gimnasia. Hoy por hoy, tiene años jugando en la Liga Nacional, es el club que puso a Comodoro Rivadava en todos los televisores, y en todo momento que el básquet juega. Porque dice Comodoro y ese valor que a veces no se dimensiona, es el que somos parte de esta ciudad y es el que queremos que tenga nuestro deporte", afirmó.

imagen.png

Fotos: Richy Vargas / El Patagónico

"Hoy volvemos a demostrar quienes estamos en proyectos políticos, que la inteligencia emocional siempre supera a cualquier capacidad. Hoy Gimnasia tiene un espacio extraordinario, felicito a Juan Pablo que en su momento fue presidente y entendió que el deporte era importante para transformar la ciudad. Porque este espacio, más allá que el club lo va a usar, más allá que Martín (Villagrán) va a tener un espacio cercano para entrenar, lo va a usar la comunidad", aseveró.

UN MOMENTO DE PURA EMOCION

Mientras tanto, también habló Juan Pablo Luque, expresidente del club y también exintendente de Comodoro Rivadavia.

"La verdad que para mí es una emoción poder estar viviendo este momento todos juntos. Quería recordar un montón de gente que

lamentablemente hoy no está con nosotros, y que fueron parte de esto. Fueron parte fundamentales del club Gimnasia y Esgrima, hay algunos nombres que creo todos no nos vamos a olvidar nunca, porque cuando comenzamos con este proyecto, en el año 2006, éramos bastante más jóvenes que ahora. Un día dijimos que teníamos que empezar a construir algo, más allá de salir de los problemas económicos que tenía el club. Y hubo una persona que lamentablemente no tenemos con nosotros que era Ramiro Cisneros, que empezó junto con Clarke, Andy Luz Clara, a soñar con construir un SUM chiquitito, que fue la primera parte de nuestro quincho que teníamos en aquel momento y que hoy es el restaurante y el SUM que tenemos en la institución. A partir de ese día en adelante, no paramos de hacer obras. Teníamos en todo este predio y en donde está el Socios Fundadores, creo que 1.100 metros cuadrados, y al día de hoy Pablo Ivanoff como presidente y toda la comisión directiva, que trabajan todos los días, pudimos sumar más de 2.100 metros cuadrados, construidos entre el gimnasio alternativo, el quincho, el restaurante, y este gimnasio para nosotros es un sueño", resaltó con mucho orgullo.

"A mí me hace acordar a otros dirigentes que tampoco están con nosotros como lo son Ricardo Rodrigo, Oscar Luz Clara. En esos años era una emoción para nosotros poder disfrutar del Socios Fundadores y creo que hay mucha gente que nos enseñó a tener la pasión que tenemos por el club, que tenemos por Gimnasia. Hoy el predio que tenemos está construido gracias al esfuerzo de los dirigentes, socios, sponsors que creyeron en nosotros y en el Estado también, pero el Estado cuando ven proyectos como éste, tienen la obligación de hacerlo, porque se llena de gente, de chicos y ese es un poco el objetivo que teníamos cuando empezamos a trabajar en el club. Así que nada, felicitarte a vos Pablo, a todos los chicos del club, a la gente nueva que se va sumando con esto que soñábamos hace 20 años. Cuando teníamos 25, 26 años, parecía que nos íbamos a ir al tacho rápidamente, pero pudimos sacar la cabeza debajo del agua e hicimos de Gimnasia una institución sólida, fuerte que nos permite cada vez soñar con hacer cosas más grandes", expresó.