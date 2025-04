Elecciones en Tiro: "no nos envía ningún sindicato", aseguró Candia

Tiro Federal elegirá nuevas autoridades este miércoles 30 de abril y hay dos listas que se disputan la conducción de la histórica institución. Por el lado del oficialismo, conducido por un referente como Carlos Augustaci, se presenta “Familia Tirolense”, encabezada por Mónica Salinas. Por el otro, asoma la lista Albiceleste “Sentido de Pertenencia”, que tiene como candidato a Lucas Candia, quien está acompañado por Gonzalo Terán y Aldo Gasis.

A través de un comunicado que hizo llegar a El Patagónico, Candia respondió a varios cuestionamientos y comentó cuál es su propuesta, en medio de una polémica que persiste desde hace un par de semanas.

“Se habló mucho de nosotros durante estas últimas semanas, en notas que salieron en los medios y que son poco ciertas. Queremos aclarar principalmente que no nos envía ni maneja ningún sindicato, como así lo nombró el señor Augustaci en varios portales. Mi trabajo, como el del resto de los que me acompañan en la lista, es ajeno a todo lo referido con el club”, señaló.

En ese sentido, salió al cruce de un comentario en particular que se efectuó desde el oficialismo. “Cito textual, de una nota realizada al señor Carlos: ‘Un hombre se presentó como delegado de UOCRA con intenciones de comprar el club, alegando tener ideas y planes de obras’. Lo único verdadero, fue que me acerqué con la intención de ser socio y colaborar”, aclaró.

Asimismo, manifestó su sentido de pertenencia por el club. “Somos personas pertenecientes al barrio Moreno, la mayoría desde nacimiento, como así también ex jugadores y jóvenes parte de la hinchada. Nos acompaña la familia, amigos, todos con el mismo fin: seguir con el crecimiento de la institución”, remarcó.

Respecto de lo que motivó a la presentación de su lista, aseveró: “Fueron inquietudes por parte de vecinos a los que no se les permitió asociarse e integrar actividades en el club, y fue allí donde comenzamos a indagar el porqué. Desde el 2013 no se presentan balances, no hay asambleas, no hay un control de los aportes que ingresan. Cuando nos presentamos a hablar con los veteranos, fuimos parte de la comisión, no fue parte de un gremio, como así lo dijo nuevamente Carlos. A ellos se les niega mucho la cancha, el espacio y no los hacen partícipes del club”.

También hizo hincapié en la colaboración realizada por este grupo, al tiempo que reconoció lo que se logró durante la gestión de Carlos Augustaci. “Nos conoce a la mayoría, colaboramos con la tribuna, pintamos y sí, levantamos ‘yuyos’. No somos ajenos a todo lo que mejoró Tiro Federal, se le agradece tanto a él, como a las gestiones que realizó cada gobernador e intendente de esos años”, afirmó.

Por otro lado, advirtió “irregularidades” en la lista oficial. “Se comenzó a empadronar, fueron días movidos, seguimos las instrucciones de la IGJ, pero hace pocos días apareció una lista con socios que no había. Hay muchas irregularidades por parte de la lista ‘Familia Tirolense’, por ejemplo, que estuvieron empadronando parte de esa nueva comisión, sabiendo que tenía que ser ajena a ambas listas”, puntualizó.

Por último, aseguró: “Queremos aclarar y llevar tranquilidad, que no tenemos intención de cerrar ni sacar ninguna actividad, entre ellas hóckey, o categorías de las inferiores, que fueron los rumores que les hacían llegar a los entrenamientos. Solo queremos que el manejo del club sea transparente y que se reciba a todo aquel que quiera ser parte. Somos personas de bien. Quien gane de buena fe, que sea lo mejor para este hermoso club”.