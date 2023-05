Elevan a juicio la causa contra el comisario Juan José Ale

El hecho ocurrió el 30 de abril de 2022, cuando una mujer denunció que fue amenazada con un arma de fuego por el conductor de un auto en el que iba como acompañante Néstor Adrián Barría, quien tenía un conflicto laboral con su esposo. Al presentarse en la Seccional Quinta, la denunciante se encontró con que el comisario Juan José Ale era el dueño del vehículo y le ordenó al oficial que borrara la denuncia y que se retirara de la comisaría.

La fiscal Cecilia Codina sostuvo que Ale incumplió sus deberes de funcionario público al no recepcionar la denuncia ni indicarle a la mujer dónde podía hacerla. Por su parte, el abogado Gastón Bordier, defensor de Ale, argumentó que no hubo tipicidad en la conducta y que no era un deber a cargo del comisario orientar a la denunciante.

El juez Caviglia consideró que había elementos suficientes para elevar la causa a juicio y que la única forma de zanjar las diferencias entre las partes era en un debate oral y público. En cambio, sobreseyó a Ale por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, ya que la fiscalía desistió de continuar con esa imputación por falta de pruebas. También sobreseyó a Barría por el mismo delito, luego de escuchar su declaración y dar intervención al Servicio de Solución Alternativa del Conflicto de Fiscalía.

Cabe recordar que Ale fue designado como jefe de Operaciones de la Unidad Regional Esquel en marzo de 2022, pero fue desplazado de su cargo en noviembre del mismo año tras la denuncia en su contra. Actualmente se encuentra en situación de “disponibilidad”.