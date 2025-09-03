Elevaron a juicio oral una causa por violencia de género y el acusado seguirá en prisión

La Justicia de Trelew elevó a juicio oral una grave causa por violencia de género, en la cual el acusado, identificado como C.E.G., permanecerá en prisión preventiva. La decisión fue tomada por la jueza Mirta Moreno en una audiencia preliminar, donde consideró las pruebas presentadas y los riesgos procesales.

La acusación, formulada por la fiscal general jefa Silvia Pereira y el funcionario Patricio Perayre, relata un brutal episodio ocurrido el 9 de febrero de 2025. Según la Fiscalía, C.E.G. se encontraba con su pareja en un domicilio, cuando tras una discusión por celos, le arrebató el teléfono e impidió su salida. A pesar de los intentos de la víctima por escapar, el acusado la tomó por los brazos y la empujó sobre una cama.

Finalmente, el hombre le abrió la puerta, pero al ver que ella intentaba irse, la empujó por las escaleras, provocando su caída. Tras el ataque, C.E.G. cerró la puerta, abandonando a la mujer herida. Al poco tiempo, la víctima fue asistida por su hermana, momento en el que el imputado la arrastró por el patio. La agresión fue detenida con la llegada de la policía. Durante el hecho, el acusado profirió insultos y la amenazó de muerte, dejándole a la mujer serias secuelas que la mantienen inmovilizada.

Detalles de la causa

La Fiscalía imputó a C.E.G. por los delitos de lesiones graves agravadas por el vínculo y mediar violencia de género, además de amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad. Por estos cargos, se solicitará una pena de siete años de prisión.

Durante la audiencia, la Fiscalía pidió que se mantenga la prisión preventiva del acusado, argumentando que subsisten los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación. La jueza Moreno, tras evaluar el proceso y las pruebas presentadas, confirmó la calificación de los delitos y la existencia de dichos peligros, ordenando que C.E.G. continúe en prisión a la espera del juicio.