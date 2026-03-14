Embargaron el sueldo de Brian Sarmiento en Gran Hermano

Su expareja denunció una deuda acumulada por alimentos de más de 12 millones de pesos.

El exfutbolista Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que la Justicia dispusiera embargar el sueldo que percibe por su participación en Gran Hermano 2026.

La medida fue solicitada por su expareja, Jazmín “Tesi” Posa, quien inició un reclamo judicial por incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria de la hija que tienen en común, de 10 años.

Según trascendió, el embargo ya fue notificado tanto a Telefe como a la productora Kuarzo, responsables de la producción del reality show.

De acuerdo con la información difundida en el programa DDM (América TV), la deuda acumulada asciende a 12.792.348 pesos argentinos.

El monto corresponde al incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria durante los últimos 22 meses, que había sido fijada en 300 dólares mensuales.

Además, la resolución judicial estableció una multa de 2 dólares por cada día de retraso en el pago, lo que generó un recargo adicional por 681 días de mora.

El periodista Santiago Riva Roy fue quien reveló la información en el programa televisivo. Según explicó, la medida cautelar ya fue aceptada por la Justicia y se notificó formalmente a las empresas vinculadas al programa.

“Ya fue aceptado por la Justicia, firmado, ya está notificado para Telefe, Kuarzo, y no va a poder ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que se salde la deuda de cuota alimentaria”, aseguró el panelista.

De acuerdo con lo informado, el primer sueldo que el exfutbolista perciba por su participación en el reality será embargado directamente. El resto de los ingresos y la situación económica del jugador se analizarán una vez que finalice su participación en el programa, cuando la Justicia determine cómo continuar con el pago de la deuda.

Mientras tanto, la causa judicial continúa su curso y podría tener nuevas resoluciones en las próximas semanas.