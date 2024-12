Emergencia climática: ratifican la prisión de los cinco condenados

Este jueves se concretó, por pedido de las defensas y de forma semipresencial, la audiencia de revisión en la causa conocida como “Emergencia Climática I” en Comodoro Rivadavia.

La revisión estuvo a cargo de los jueces penales de Esquel, Carlos Richieri y Alicia Revori.

Los defensores de los condenados Roberto Monasterolo, Hernáb Lobos Rosas, Javuer Morales, Cristian Pérez y Abel Boyero solicitaron que se revocara la prisión preventiva dictada a sus pupilos y se dicte su libertad con medidas sustitutivas. O alternativamente su arresto domiciliario.

En contraposición los representantes de fiscalía se rechazaran los planteos de las defensas y se mantenga la prisión preventiva de los cinco condenados por el término de seis meses como les fuera dictada el miércoles.

Finalmente, luego de un cuarto intermedio los jueces de Esquel resolvieron rechazar las revocatorias de las defensas y confirmaron la decisión del tribunal de debate de mantener la prisión preventiva de los cinco condenados: Monasterolo, Lobos Rosas, Morales, Cristian Pérez y Boyero.

La audiencia de revisión fue semipresencial ante los jueces penales de Esquel Carlos Richieri y Alicia Revori; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Fabiola López y Franco Tavano, funcionarios de fiscalía (el fiscal Olazabal estuvo un momento ya que está, al mismo tiempo, en juicio por apremios en otra sala); la defensa de Monasterolo fue ejercida por Fabián Gabalachis (por video desde Trelew); la de Lobos Rosas y Morales por Juan Bill, la de Cristian Pérez por Ivo Di Taranto, abogados adjuntos de la Defensa Pública y la de Boyero por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

El defensor de Monasterolo, Gabalachis, solicitó se revoque la prisión preventiva de su asistido y se aplique la medida sustitutiva de la preventiva con presentaciones, y subsidiariamente se dicte su arresto domiciliario. Esto ya que la sentencia, con el doble conforme de ayer aún no está firme, no se conocen los fundamentos y no hubo un mínimo indicio de incumplimiento a lo largo del proceso de su asistido.

Por su parte Juan Bill defensor de Lobos Rosas y Morales también atacó la resolución del tribunal de dictar la preventiva a sus asistidos ya que fundó la misma en argumentos genéricos y no particulares de cada uno de los imputados. Es decir, la medida de coerción no está fundada en circunstancias objetivas. Pidió que se revoque la resolución por “infundada y arbitraria”, asimismo se mantengan las medidas sustitutivas y subsidiariamente presentaciones cada dos días, y la entrega del pasaporte.

A continuación, Ivo Di Taranto defensor de Cristian Pérez, también solicitó que se revoque la preventiva por infundada y severa ya que el peligro de fuga puede resguardarse con medidas sustitutivas, solicitando se mantenga las mismas y alternativamente se dicte su arresto domiciliario.

El último defensor fue Guillermo Iglesias, por Boyero, que igualmente solicitó se revoque la medida de coerción dictada para su asistido y se mantengan las medidas sustitutivas ya que la decisión del tribunal fue arbitraria, subsidiariamente solicitó su arresto domiciliario. Fundó su pedido en el comportamiento de su asistido que asistió a todas las audiencias durante cinco años del proceso, sabiendo que podía quedar detenido fue y se presentó. Rige el principio de inocencia hasta que la causa esté firme, argumentó del defensor.

En contraposición la representante de fiscalía Fabiola López argumentó que la causa tiene doble conforme y que el tribunal ha fundado debidamente su resolución, solicitando se rechace el pedido de las defensas y se mantenga la prisión preventiva de los cinco imputados.

La resolución del tribunal ayer fue clara y fundada, continuó la funcionaria.

Las penas son de cumplimiento efectivo por el delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública y la condena de primera instancia fue confirmada ayer por la Cámara en lo Penal.

Desde el principio el tribunal entendió que había peligro de fuga, y desde que se conoce el doble conforme, la situación cambió y esto llevó a la fiscalía a pedir la preventiva. No se desconoce que asistieron a todas las audiencias, pero el estado procesal varió y por eso se pidió la medida más gravosa y el tribunal así lo entendió. Ya que el peligro de fuga subsiste y ayer se agravó y son todas penas de cumplimiento efectivo, por hechos graves con un perjuicio patrimonial grave.

Solicito así que se rechazaran los pedidos de las defensas y se confirme la prisión preventiva de los cinco imputados por seis meses.