Emiliano Pereira y Patricia Vulcano ganaron la competencia "Dino Bike"

La cuarta edición de esta prueba de mountain bike se desarrolló este domingo en Trelew.

Este domingo se desarrolló la 4ª edición de la competencia "Dino Bike", en una jornada que fue una fiesta del ciclismo en Trelew que contó con la organización de Eventos Deportivos Trelew, a cargo de Gerardo Haro, y el acompañamiento de Chubut Deportes.

Con más de un centenar de pedalistas, la prueba tuvo como epicentro la réplica del dinosaurio Patagotitan en el acceso norte de Trelew, y tuvo dos distancias: 20km promocional y 40km competitiva.

En la distancia mayor, el vencedor en Caballeros fue Emiliano Pereira, escoltado por Gabriel Antorena y Leandro Vargas; mientras que en Damas se impuso Patricia Vulcano, segunda fue Lorena Acosta y tercera Verónica Saavedra.

En los 20k, el ganador fue Maximiliano Almonacid, seguido por Mario Melipil y Gabriel Flores; y en mujeres cruzó primera la meta Alejandra Fuentes, y luego llegaron Florencia Palavecino y Patricia Simón.

Por otra parte, Gerardo Haro adelantó que el 8 de febrero se va a realizar una nueva edición del "Desafío Las Bardas" y el 8 de marzo la segunda de "La Corrida de la Mujer".

PRINCIPALES POSICIONES

CABALLEROS 40K

1° Emiliano Pereira 01:05:37

2° Gabriel Antorena 01:05:40

3° Leandro Vargas 01:06:41

4° Mac Burney Galdames 01:07:38

5° Daniel Villar 01:07:39

6° Sergio Mansilla 01:08:33

7° Daniel Kovalski 01:09:22

8° Roberto Iparraguirre 01:09:49

9° Fabricio Gacitua 01:09:53

10° Arturo Novelli 01:09:58

DAMAS 40K

1° Patricia Vulcano 01:21:23

2° Lorena Acosta 01:22:56

3° Verónica Saavedra 01:30:20

4° Oriana Ibáñez 01:30:24

5° Mariana De Bernardi 01:33:38

6° Marianella Fernández 01:34:45

7° María Luz Calarco 01:38:41

8° Laura Adaro 01:40:28

9° Liliana Tolosa 01:41:40

10° Florencia Rubilar 01:41:47

CABALLEROS 20K

1° Maximiliano Almonacid 39:40

2° Mario Melipil 41:14

3° Gabriel Flores 41:23

4° Juan Lefimán 41:36

5° Uriel Serón 42:20

DAMAS 20K

1° Alejandra Fuentes 45:24

2° Florencia Palavecino 50:31

3° Patricia Simón 51:52

4° Florencia Obredor 54:48

5° María Rodríguez 55:06