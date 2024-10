Emiliano Pinsón: "la Expo Deportes es algo muy original"

La Expo Deportes 2024 finalizó este domingo con nuevas figuras nacionales para lo que fue la quinta edición de la fiesta del deporte comodorense. Uno de ellos es Emiliano Pinsón, quien es conocido por sus coberturas internacionales y su participación en el programa “Fútbol para todos”.

Pinsón es periodista deportivo y relator de fútbol con una vasta carrera en los medios de comunicación y reconocido por el público y sus pares. Fue diagnosticado con Parkinson en 2021, pero no fue hasta el año pasado que decidió compartir los detalles de su salud con quienes vienen siguiendo su carrera periodística desde hace tiempo.

Emiliano compartió una charla inspiradora, muy emotiva sobre los cambios y la forma de afrontar la vida después de recibir esta noticia. Lejos de bajar los brazos, decidió pelearla.

“Busquemos en aquellos que no solo tienen una enfermedad, lo que creen que no pueden salir de algún problema de depresión. Mis herramientas son estas, se las quiero presentar. Yo me aferré de cosas mías vividas para poder transitar esto de la mejor manera y la mejor manera es enfrentarlo”, aseguró.

Sobre su llegada a Comodoro y al evento deportivo del año en la ciudad expresó que “fue una hospitalidad increíble en la Expo, super bien, estoy muy agradecido”.

Al ser consultado por la Expo Deportes en Comodoro consideró que la misma “muy original, porque se les da la misma importancia a todos los deportes, a todas las federaciones, incluso con chicos que no están federados y me parece que es el punto de diferenciación con los demás, incluso con Buenos Aires”.

Ya sobre el final y dirigiéndose a los deportistas de la ciudad manifestó que “a los chicos, a los jóvenes le digo que sigan los sueños, lo que desean lo persigan. Soy un convencido de que la oportunidad va a aparecer, tenés que estar atento para agarrarla. Sigan su instinto”.