Emiliano Toretta: "desde que llegué al club, evolucioné en varios aspectos"

El base santafesino jugará este año su tercera temporada en Gimnasia y aspira a llegar lo más lejos posible.

Emiliano Toretta se apresta para lo que será su tercera temporada seguida en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que continúa con sus trabajos de preparación con miras a una nueva edición de la Liga Nacional de Básquet.

El base santafesino, que el 18 de este mes cumplirá 24 años, se mostró feliz por jugar una vez más con la camiseta del “Verde”, contó sobre sus objetivos y destacó la llegada de Mauro Cosolito, su amigo y con quien compartió plantel en Quimsa de Santiago del Estero.

Luego de la práctica que el equipo realizó este martes por la mañana, Toretta dialogó con El Patagónico. “Desde que llegué al club, evolucioné bastante y en varios aspectos. Espero poder seguir haciéndolo en esta temporada también”, afirmó.

- ¿Cómo estás viviendo tu tercera temporada en Gimnasia?

Contento. Estoy muy a gusto con el club y muy cómodo. Al grupo lo veo bien, es un buen grupo, eso también es importante y estamos empezando a conocernos. Estamos entrenando muy intensos. Falta que se sume Anyelo Cisneros, nos faltaría un cinco, pero por el momento, bien, entrenando fuerte y conociéndonos.

- ¿Con qué Toretta se va a encontrar la gente?

Desde que llegué al club, evolucioné bastante y en varios aspectos. Espero poder seguir haciéndolo en esta temporada también. Trabajo para eso y tengo fe en que lo voy a hacer. En todas las temporadas maduro un poquito más y soy más grande. Llegué con 21, cumplía 22 años y este mes cumplo 24. Estoy madurando en muchas cosas y, si Dios quiere, eso se va a ver reflejado en la cancha.

- ¿Qué te pareció el grupo que se conformó?

Re bien, los chicos son muy buena onda, muy predispuestos. En los entrenamientos también se ve el buen ambiente que hay. El entrenador también tiene un poco esa línea y vamos a ver cuando llegue, pero se genera un buen ambiente y eso también está bueno, para llevarlo en el día a día.

- ¿Cómo viene la pretemporada?

Estamos entrenando doble turno, un poco la línea que ya teníamos de Martín Villagrán, así que los que estamos hace un par de pretemporadas nos acostumbramos y los nuevos se están adaptando. A la mañana hacemos pesas, tenemos fundamentos de tiro y a la noche hacemos más básquet, lo que es más táctico de equipo en sí, y así llevamos los días de pretemporada.

- ¿Qué representa para vos reencontrarte con Mauro Cosolito?

Mauro es muy amigo mío. Cuando llegué a Quimsa con 17 años, fue él y la verdad que nos dio una mano muy grande a todos los chicos. Siempre está predispuesto para que el resto esté bien. La verdad que eso siempre se agradece. Hoy estoy más grande, él también y es lindo poder compartir con él otro año desde otro lado. Cuando estábamos en Quimsa compartimos mucho afuera. Hoy creo que nos va a tocar estar juntos adentro. Eso también está bueno y me trae buenos recuerdos.

- ¿Qué objetivo te planteás para esta temporada?

En lo grupal me gustaría, como siempre, clasificar a playoff, poder sacarme la espina que tenemos en los últimos dos años de no poder pasar a cuartos. Ese es el objetivo principal y después, llegar lo más lejos posible. Individualmente, el objetivo es ser un poquito mejor que la temporada anterior.